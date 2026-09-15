Los Amigos del Bellas Artes eligen el jurado de su premio anual de cómic

La Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de Asturias ya ha designado el jurado de la quinta edición de su Premio de Cómic, que cuenta con el patrocinio de LA NUEVA ESPAÑA y que tiene como objeto el reconocimientos de obras inspiradas o relacionadas con el gran museo regional. El jurado estará integrado por cinco "amigos del Museo", designados por el presidente de la asociación, Alfonso Martínez: Laura Gutiérrez –profesora de la Escuela de Arte de Oviedo y su directora hasta el curso pasada–, la historiadora del Arte Milca Iglesias, la también historiadroa y comisaria de Arte Sara Moro, el periodista y coleccionista de cómics Javier Cuervo y el historiador y especialista en gestión cultural Juan Carlos de la Madrid. Ellos decidirán, ya sea por unanimidad o, en su defecto, por mayoría, la obra ganadora de esta edición.

El plazo de presentación de originales está abierto hasta el 31 de octubre y el fallo del jurado se hará público el 7 de noviembre.

El certamen está abierto a cualquier persona mayor de edad, con independencia de su nacionalidad o procedencia. Cada participante podrá presentar una única obra, que deberá ser original, inédita, no haber recibido ningún premio o distinción y estar escrita en castellano.

Los trabajos deberán tener una extensión de entre ocho y 14 páginas y podrán realizarse tanto en formato horizontal como vertical, en blanco y negro o a color y utilizando cualquier técnica artística. Las obras deberán presentarse en formato DIN A4, en páginas sueltas y numeradas.

Los originales se enviarán en formato digital, como archivo PDF, a la dirección de correo electrónico secretaria@amigosmuseobbaa.com, indicando en el asunto "Quinto Concurso de Cómic y Novela Gráfica Amigos". La obra deberá estar firmada con seudónimo y acompañada de un segundo archivo con los datos personales del autor y una declaración firmada de aceptación de las bases. En ella deberá garantizarse, además, que la obra no está pendiente del fallo de ningún otro premio y que el autor dispone de todos los derechos de explotación sobre la misma.

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El jurado podrá declarar desierto el premio si considera que ninguna de las obras presentadas reúne méritos suficientes. También podrá conceder un accésit si considera que alguna obra lo merece.