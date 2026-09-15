Beltrán y Munárriz recordarán a Aute en el homenaje del Cervantes
El Instituto Cervantes recibirá este martes 15 de septiembre, a las 12.oo horas, en la Caja de las Letras, un legado en memoria del cantautor, poeta y artista plástico Luis Eduardo Aute (Manila, Filipinas, 1943–Madrid, 2020).
Una vez depositado, se celebrará una mesa redonda en la que participarán, como invitados, los asturianos Fernando Beltrán, poeta, narrador e "inventor" de palabras, y Miguel Munárriz, periodista, gestor cultural y promotor editorial. Con ellos conversará también Palmira Márquez sobre el legado musical, artístico y pictórico de Luis Eduardo Aute.
El cantaor José Mercé, acompañado a la guitarra por Manuel Cerpa, cerrará el homenaje con una actuación final.
El acto se celebrará en el salón de actos del Instituto Cervantes, en Madrid, y podrá seguirse en su página web y en su canal de YouTube a partir de las 18.00 horas.
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