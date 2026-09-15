Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Médicos AsturiasFinanciación autonómicaCaos trenesCrisis en CeutaTallerón de Gijón
instagramlinkedin

Beltrán y Munárriz recordarán a Aute en el homenaje del Cervantes

Fernando Beltrán. | ÁNGEL GONZÁLEZ

Fernando Beltrán. | ÁNGEL GONZÁLEZ

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Elena Fernández-Pello

Elena Fernández-Pello

Oviedo

El Instituto Cervantes recibirá este martes 15 de septiembre, a las 12.oo horas, en la Caja de las Letras, un legado en memoria del cantautor, poeta y artista plástico Luis Eduardo Aute (Manila, Filipinas, 1943–Madrid, 2020).

MIguel Munarriz. | JUAN PLAZA

MIguel Munarriz. | JUAN PLAZA

Una vez depositado, se celebrará una mesa redonda en la que participarán, como invitados, los asturianos Fernando Beltrán, poeta, narrador e "inventor" de palabras, y Miguel Munárriz, periodista, gestor cultural y promotor editorial. Con ellos conversará también Palmira Márquez sobre el legado musical, artístico y pictórico de Luis Eduardo Aute.

El cantaor José Mercé, acompañado a la guitarra por Manuel Cerpa, cerrará el homenaje con una actuación final.

Noticias relacionadas

El acto se celebrará en el salón de actos del Instituto Cervantes, en Madrid, y podrá seguirse en su página web y en su canal de YouTube a partir de las 18.00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de dos cortinas de lujo estilo hotel para el salón: translúcido y con una caída suave
  2. Luz verde la DGT al papel por el que los nacidos nacidos entre 1956 y 1961 no van a poder renovar el carnet de conducir el próximo año
  3. El adiós a la baliza v-16 llega al Congreso: 'reflexión' la DGT tras la enmienda
  4. Multado con 200 euros un conductor que puso la baliza v-16 pero no la espuma obligatoria: la Guardia civil extrema la vigilancia
  5. Un matrimonio de policías fuera de servicio detienen a un fugitivo de la justicia... en el llagar 'El Fugitivo' de Gijón
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para consguir el juego de seis toallas de ducha en marfil más barato del mercado: puro algodón y secado rápido
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de dos manteles de lino para comedor más baratos del mercado: para mesas grandes
  8. Se pone a chillar en una calle de Gijón, la policía acude a hasta él y al ir a darle la documentación saca tres envoltorios con cocaína

Un galardón de solera local: la organización del "Llanerense del año", en manos municipales

Un galardón de solera local: la organización del "Llanerense del año", en manos municipales

Los Amigos del Bellas Artes eligen el jurado de su premio anual de cómic

Zapata y la OFIL, una comunión perfecta

Beltrán y Munárriz recordarán a Aute en el homenaje del Cervantes

Beltrán y Munárriz recordarán a Aute en el homenaje del Cervantes

Grado prepara para este domingo su primer Mercado de Alimentos del Paraíso: el parque Manuel Pedregal acogerá los puestos

Grado prepara para este domingo su primer Mercado de Alimentos del Paraíso: el parque Manuel Pedregal acogerá los puestos

Teijido echa en falta directoras en orquestas sinfónicas

Teijido echa en falta directoras en orquestas sinfónicas

Tineo reúne en una exposición las mejores miradas sobre el Camino de Santiago

Tineo reúne en una exposición las mejores miradas sobre el Camino de Santiago

El profesorado de la ESAPA urge licitar la pasarela a Estibadores ante el avance de las obras del nuevo centro

El profesorado de la ESAPA urge licitar la pasarela a Estibadores ante el avance de las obras del nuevo centro
Tracking Pixel Contents