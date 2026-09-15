La formación de los jueces en violencia de género es mejorable, según Prendes

La protección de las personas vulnerables y de las víctimas de violencia de género ha avanzado de manera significativa en los últimos años, pero todavía existen aspectos de la legislación pendientes de desarrollo jurídico. Este lunes Eugenia Prendes, fiscal de sala coordinadora de Violencia de Género de la Fiscalía General del Estado, reconoció en Oviedo que la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, no han alcanzado un desarrollo práctico completo 20 años después de su aprobación.

Prendes, que fue fiscal superior de Asturias y posteriormente se incorporó a la Fiscalía General del Estado, donde se especializó en violencia sobre la mujer, inauguró este lunes el Máster en protección jurídica de las personas y los grupos vulnerables de la Universidad de Oviedo.

La jurista destacó el reconocimiento internacional del trabajo que desarrolla la Fiscalía General española en materia de violencia de género, una referencia para otros países y culturas.

La sociedad y la legislación españolas no tomaron conciencia de la envergadura del problema, señaló Prendes, hasta el caso de Ana Orantes, que relató públicamente en televisión el maltrato que había sufrido durante años por parte de su marido y que al poco tiempo fue asesinada por él.

Prendes se refirió a los avances en otros ámbitos, como la protección de menores. Defendió que la protección de una víctima de violencia de género no puede desligarse de la de sus hijos, pues una madre no está protegida de la violencia si no lo están los menores a su cargo, y lo mismo al contrario.

La formación de los profesionales, como los que participen en este nuevo máster de protección jurídica a personas vulnerables, fue otro de los aspectos destacados por la fiscal. Consideró especialmente necesaria la preparación de jueces y juezas en materia de violencia contra las mujeres, así como la exigencia de responsabilidad profesional cuando jueces, fiscales u otros responsables no cumplan las obligaciones establecidas por la legislación de protección.

En este sentido, defendió que los profesionales deben estar preparados para identificar qué hay detrás de los silencios, las declaraciones o los cambios en el relato de una víctima, teniendo en cuenta los efectos que puede provocar el trauma.

Prendes también habló sobre la protección prevista para las mujeres inmigrantes en situación irregular. En estos casos, explicó, no se exige necesariamente una denuncia para activar determinadas medidas, sino la existencia de indicios razonables de maltrato. La protección contempla la suspensión del procedimiento de expulsión derivado de la situación irregular y, según explicó, su evolución posterior en función del resultado del procedimiento.

El reto no consiste únicamente en aprobar nuevas normas, sino también conseguir que las ya existentes se apliquen de manera efectiva y que se reduzca la distancia entre lo que establece la ley y su aplicación práctica. "Hay que saber mirar y calibrar adecuadamente la situación que esté atravesando una víctima para darle la respuesta adecuada y eficaz a su situación singular", señaló.

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Entre los retos actuales, Prendes sitúa además la violencia digital y la atención a los jóvenes. A su juicio, el entorno digital "amplifica tanto los medios de comisión como los efectos perniciosos" de determinadas formas de violencia.