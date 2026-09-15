Teijido echa en falta directoras en orquestas sinfónicas

A lo largo de la historia las mujeres han estado en segundo plano. Menos vistas, y también menos oídas, pese a tener el potencial necesario para ser grandes figuras en el mundo de la música. Marta G. Teijido, pianista y jefa del departamento de piano del Conservatorio Teresa Berganza, en Madrid, puso este lunes el foco sobre ellas, en una nueva conferencia del ciclo "Contra el canon", organizado por la Asociación Feminista de Asturias (AFA), con un recorrido por la evolución del papel de las mujeres intérpretes desde la Antigua Mesopotamia hasta la actualidad.

La charla, en el auditorio del Conservatorio de Oviedo, se centró en una figura que, según explicó Teijido, ha quedado más oculta que la de las compositoras: la mujer intérprete. Su presencia en la música fue constante, aunque condicionada por los prejuicios y las convenciones sociales de cada época. La conferenciante repasó los momentos en los que el papel de mujeres y hombres estuvo más igualado y aquellos en los que las barreras sociales hicieron que sus caminos se separasen.

Los conventos y monasterios femeninos ocuparon un lugar destacado en este recorrido, especialmente durante la Edad Media, el Renacimiento y el Barroco. Entre las figuras mencionadas por la ponente estuvo la trovadora Beatriz de Día –la Condesa de Día–. El Romanticismo le permitió detenerse en dos nombres especialmente conocidos: Fanny Mendelssohn y Clara Schumann, abordadas en este caso desde su faceta como intérpretes, aunque tienen también una trayectoria como compositoras.

El siglo XX marcó, según Teijido, un punto de inflexión en la ruptura de algunas barreras. Fue entonces cuando las mujeres comenzaron a acceder a puestos fijos en algunas de las orquestas más destacadas del mundo.

Aunque las mujeres están plenamente integradas en los escenarios, Teijido constata aún hoy la desigual presencia que todavía existe en determinadas especialidades, como el viento metal o la percusión, y destacó que si bien las mujeres directoras ya pueden hacerse un nombre, se nota su ausencia en la dirección de orquestas sinfónicas como titulares.

La explicación de estas diferencias tampoco es sencilla. Teijido trató de reflejar el porqué de la ausencia de nombre femeninos ligados al estudio de la música y destacó los sesgos sociales que imperaban en siglos anteriores, y que siguen siendo difíciles de vencer en la actualidad. Si durante décadas fueron menos las que estudiaron determinadas especialidades musicales, su acceso posterior también habría estado condicionado .

Uno de los ejemplos que permitió poner rostro a esas dificultades fue el de Anne Ford, intérprete inglesa del siglo XVIII, que llegó a ser denunciada por su padre hasta en dos ocasiones para impedir que Ford desarrollase su actividad profesional. Finalmente, consiguió imponerse y pudo desarrollar su carrera. Su historia se convirtió así en uno de los ejemplos más claros de la lucha individual de algunas mujeres contra los convencionalismos de su tiempo.

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Con este recorrido, "Contra el canon" volvió a poner sobre la mesa la necesidad de revisar la historia de la música desde el punto de vista de las mujeres.