"Gigantes: canciones de siempre con un nuevo color"

Zapata y la OFIL, una comunión perfecta

Intérpretes: José Manuel Zapata (tenor) y Oviedo Filarmonía.

Director: Juan Francisco Padilla.

Auditorio, domingo, 13 de septiembre.

El espectáculo "Gigantes", protagonizado por José Manuel Zapata junto a la Oviedo Filarmonía (OFIL), desembarcó el pasado domingo en el Auditorio ovetense en el contexto festivo de San Mateo, marco especialmente propicio para una propuesta que se distancia del habitual formalismo de las salas de concierto sin renunciar a la calidad musical. Todo ello es posible gracias a la existencia de la OFIL, que permite una flexibilidad en la programación de espectáculos muy enriquecedora y poco frecuente en una ciudad de las dimensiones de Oviedo, tomando parte en propuestas tan diversas como conciertos de verano, recitales didácticos, proyecciones cinematográficas con música en directo o producciones líricas en el Teatro Campoamor, por citar sólo algunas de las líneas que marcan su actividad.

En esta ocasión, la formación ovetense se puso al servicio de un repertorio popular abordado desde una perspectiva sinfónica gracias a los arreglos confeccionados por Juan Francisco Padilla –que ejerció también como director musical de la velada– donde se respeta la identidad de los temas originales, conservando su esencia y ampliando sus posibilidades expresivas mediante el color y la riqueza tímbrica que únicamente confiere la orquesta, "el instrumento más completo y bonito de todos", en palabras de Zapata.

La OFIL, siempre bien ensamblada, exhibió unas maderas especialmente inspiradas y una cuerda tersa y brillante, capaz de adaptarse tanto a los momentos de mayor intensidad como a aquellos de carácter más íntimo, caso de "La quiero a morir" (F. Cabrel).

En el centro del espectáculo se situó Zapata, artista de marcada personalidad escénica y auténtico "showman", que demostró conservar una sólida técnica lírica detrás de su desenvoltura sobre las tablas. Especialmente destacable resultó su poderoso fiato, facultad que le permitió encadenar frases con amplitud y solvencia sin resentir el volumen ni la afinación. La amplificación planteó alguna dificultad puntual de equilibrio y en determinados compases la voz quedó parcialmente cubierta por la orquesta, pero se trató de una circunstancia aislada (prácticamente restringida al "Hoy puede ser un gran día" de Joan Manuel Serrat) dentro de una velada resuelta con notable eficacia.

El programa transitó por distintos registros, desde la emoción de "Hay amores" (Shakira) o "En el breve espacio en que no estás" (Pablo Milanés) hasta la energía del célebre "Vivir así es morir de amor" de Camilo Sesto, o la siempre emotiva "Y nos dieron las diez", de Joaquín Sabina.

La comicidad y espontaneidad del tenor granadino contribuyeron a aligerar el discurso, con referencias humorísticas, guiños al público –con petición de aplauso para el Instagramer ovetense "Memeópera" incluida– y espacio para la naturalidad más absoluta, como en el siempre incómodo sonido de una llamada telefónica que Zapata desarmó con un "es domingo, así que la Agencia Tributaria no será; puedes cogerlo sin problema", incorporando esta cercanía con el público a su particular show.

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La respuesta de los asistentes confirmó el carácter participativo de la propuesta. En los últimos temas, el Auditorio terminó cantando al unísono con el intérprete y la OFIL, generando una atmósfera de auténtica comunión, mostrando cómo la música puede convertir una sala de conciertos en un lugar de encuentro y fraternidad.