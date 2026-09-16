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Asturias tutela la memoria del polifacético Luis Eduardo Aute

Fernando Beltrán, Miguel Munárriz y Miguel Barrero recuerdan en el Instituto Cervantes su vínculo personal y profesional con el cantautor

Por la izquierda, en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, Miguel Aute, Luis García Montero, Palmira Márquez, Luis Mendo y Miguel Munárriz. | EUROPA PESS

Por la izquierda, en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, Miguel Aute, Luis García Montero, Palmira Márquez, Luis Mendo y Miguel Munárriz. | EUROPA PESS

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Agencias/ E. F.-P.

Madrid / Oviedo

El Instituto Cervantes recibió este martes el legado del cantautor, poeta y artista plástico Luis Eduardo Aute, que quedó depositado en su Caja de las Letras. Entre los objetos entregados por la familia estaba el largometraje de dibujos animados "Un perro llamado dolor", que fue nominado al Goya.

En el acto intervinieron el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y uno de los hijos del homenajeado, Miguel Aute. Además, asistieron como testigos de honor el gestor cultural y escritor ovetense Miguel Munárriz, la editora Palmira Márquez y el músico Luis Mendo. También intervinieron en el homenaje a Aute los escritores asturianos Fernando Beltrán y Miguel Barrero.

La familia depositó diversos enseres personales del artista, como una pipa de fumar, un tubo de pintura, una pequeña paletilla de escultor, uno de sus lápices, una pequeña figura de un elefante y una fotografía suya, junto a su perra "Duna". El legado se completó con la mayor parte de su obra poética reunida en varios volúmenes, los "poemigas" manuscritos de "Séptimo animal", el disco "Autorretratos" y el catálogo de su obra plástica "Transfiguraciones".

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El biógrafo de Aute, Miguel Fernández; Fernando Beltrán, Miguel Munárriz y Palmira Márquez recordaron su vinculación personal y profesional con el creador. Se proyectó un vídeo de Rozalén interpretando "La belleza" y José Mercé, acompañado a la guitarra por Manuel Cerpa, cantó "Al alba".

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