Incendios forestales
El norte de Cáceres mantiene 44 municipios en riesgo extremo de incendios este miércoles
Sierra de Gata, el Valle del Alagón y otras zonas cacereñas mantienen el nivel máximo de peligro
Extremadura mantiene este miércoles varias zonas bajo riesgo extremo de incendios forestales, según el índice de peligro de la Junta de Extremadura y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El nivel máximo afecta a municipios de ambas provincias, especialmente en el entorno de las comarcas del norte cacereño y zonas del centro y oeste de la comunidad.
Entre las localidades con riesgo extremo figuran Aceituna, Alagón del Río, Alcántara, Aldehuela de Jerte, Arroyo de la Luz, Brozas, Cachorrilla, Calzadilla, Cañaveral, Carcaboso, Casar de Cáceres, Casas de Don Gómez, Casillas de Coria, Ceclavín, Cedillo, Coria, Galisteo, Guijo de Coria, Guijo de Galisteo, Herreruela, Hinojal, Holguera, Malpartida de Cáceres, Montehermoso, Morcillo, Navas del Madroño, Oliva de Plasencia, Pedroso de Acim, Pescueza, Piedras Albas, Portaje, Portezuelo, Puebla de Obando, Riolobos, Torrejoncillo, Valdeobispo, Villa del Rey, Villar de Plasencia, Villar del Rey y Zarza la Mayor, entre otros municipios.
El mapa de este miércoles reduce de forma generalizada los niveles más elevados respecto a jornadas anteriores, aunque todavía mantiene numerosas zonas en situación de riesgo muy alto, entre ellas áreas de Cáceres, Plasencia, Mérida, Badajoz y buena parte del norte de la provincia cacereña.
Cinco incendios en las últimas horas
La jornada del martes dejó varios incendios forestales en distintos puntos de Extremadura. El operativo tuvo actuaciones en Tornavacas, Plasencia, Garrovillas de Alconétar y Mengabril.
A estos fuegos se suma el registrado durante la noche en el Cerro de la Butrera, en Cáceres, donde los servicios de extinción trabajaron para controlar las llamas en una zona próxima al casco urbano.
La situación meteorológica y el nivel de peligro obligan a mantener la precaución en los trabajos agrícolas y forestales, así como a extremar las medidas de prevención ante cualquier posible conato.
Fuente: El Periódico de Extremadura
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