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La nueva nariz de Lucas (“Andy y Lucas”), made in Turquía

Shakira se instala en su “ciudad” en España para sus conciertos

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Mariola Riera

Mariola Riera

Oviedo

Shakira está en España y el quiosco rosa se rinde a sus país. La cantante dará una serie de conciertos en Madrid, donde se ha construido una “ciudad” para ello, y ha confesado sentirse muy a gusto en el país. “Lecturas” le da la foto grande en portada: “Huracán Shakira”. También reserva sitio para Penélope Cruz y su triunfo en Venecia, donde ha “seducido”.

En “Semana” cuentan que Lucas, del dúo “Andy y Lucas”, tiene nariz nueva. Fue a reconstruírsela a Turquía y ha vuelto con mascarilla mientras se cura. Hay reseña para Shakira y para Anabel Pantoja, que estrena casa y vida en Sevilla. Y foto para el rey Felipe y sus hijas, Leonor y Sofía, que acudieron a la inauguración de la Fórmula 1 en Madrid.

En “Diez Minutos” hay foto para la familia real (sin la reina Letizia) y para Isabel Pantoja, de gira con su nuera y algo enfadada con su hija. Y el espacio grande, para Amaya Montero. La cantante de “La Oreja de Van Gogh” confiesa sus años duros, con problemas de salud mental, y disfruta de su vuelta a los escenarios, donde pensó que nunca podría regresar. Lady Gaga ha sido madre. Las primeras fotos con su bebé han llegado al quiosco rosa.

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En “Hola” reservan gran parte de la portada para el Rey, con la Princesa de Asturias y la Infanta saludando el pasado domingo en el Madring, el nuevo circuito en la capital de España. Hay referencia al funeral de Harald de Noruega, con foto para el nuevo monarca, Haakon; su mujer, Mette-Marit; su hija y heredera, Ingrid; y su madre, Sonja. Y también se cuela algo así como otra familia “real”, pero del mundo del famoseo: Fran Rivera y Lourdes Montes. El matrimonio da una entrevista para hablar de su familia, de su trabajo, de su (enésimo) encontronazo con Cayetano Rivera

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