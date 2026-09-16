Textiles y máscaras de los Andes, un viaje por la tradición indígena
Una muestra reúne diversos objetos reunidos desde 1979 viajando por Perú, Bolivia y Ecuador
Bárbara Martín
Una exposición en el Auditorio de Oviedo reúne decenas de objetos curiosos adquiridos, desde 1979 hasta la actualidad, a comunidades indígenas, en mercados tradicionales y talleres artesanales de Perú, Bolivia y Ecuador. Aguayos, ponchos y otros textiles conviven con máscaras de las comparsas del carnaval del altiplano andino y celebraciones como la de la Virgen del Carmen de Paucartambo, en Perú.
Cada pieza expuesta cuenta con una etiqueta con sus características y procedencia, y con fotos de personas autóctonas utilizándolas. José María Fernández Díaz-Formentí es el titular de la colección y estará a disposición de los visitantes para darles detalles sobre ellas. La exposición estará abierta al público hasta el 21 de septiembre. Se puede visitar de 9 a 14.00 horas y en horario de tarde.
Como actividad paralela se han programado dos conferencias, a cargo de José María Fernández Díaz-Formentí, en el Auditorio y de acceso libre, sobre América del Sur. La primera, "Naturaleza y paisajes", hoy a las 18.30 horas; la segunda, sobre cultura y mestizaje, el jueves a la misma hora –esta última incluye un recital de música andina–.
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