"A estas alturas, si no eres feminista, eres machista"

Rosario González (Madrid, 1967) es investigadora y profesora de Sociología de la Universidad de Oviedo. Adscrita al Instituto Universitario en Género y Diversidad, ha liderado varios estudios sobre la violencia de género y las conductas machistas en la región.

–La violencia machista tiene una perspectiva histórica muy larga.

–Sí, desde una lectura desde las ciencias sociales, en España venimos de un marco normativo heredado, que durante el franquismo estuvo muy vigente, con el que el esposo podía corregir a la mujer e incluso quitarle a sus hijos sin más. Esas mujeres son herederas del débito conyugal, que era una violación encubierta, y en aquella épocas cuestiones como el piropo, el "algo habrá hecho" y el "la maté porque era mía" eran lo habitual. A nivel cultural, el refranero popular está ahí: "la mujer en casa y con la pata quebrá", "calladita de te ves más bonita", "mujer al volante peligro constante". Ese era el imaginario colectivo, las representaciones sociales del discurso de la época, nuestros patrones culturales. La violencia contra la mujer es algo que permanece y que atraviesa cualquier periodo histórico y cualquier región del mundo. Es también, desgraciadamente transversal: se adapta a los distintos formatos y discursos que surgen.

–¿Cuesta más identificar los nuevos tipos de violencia?

–Claro. Está el libro emblemático de Miguel Lorente, "Mi marido me pega lo normal". Él escuchó esa frase en su clínica, se lo dijo una señora. Ella creía eso, que su marido la pegaba lo justo, lo normal. Esas mujeres bebieron de esa fuente. Hoy las chicas no toleran un piropo que nuestras madres y abuelas aguantaban, o no tolerarían conceptos como el débito conyugal, pero sí están expuestas a violencia en redes sociales. Y las chicas de ahora creo que padecen una violencia distinta que pasa por la sexualización y pornificación en redes sociales, acompañado de acoso e insultos de todo tipo. Y una presión sobre el cuerpo y la estética que alimenta problemas como la anorexia.

–A mucha gente le cuesta aún identificarse como feministas.

–Llevamos un tiempo trabajando en una investigación sobre violencia en redes sociales y en gente joven y lo que encontramos es mucho discurso feminista, sobre todo en chicas, pero también en chicos. Y en el aula también lo noto. Lo que pasa es que como dijo la historiadora Michelle Perrot, todo feminismo despierta un antifeminismo virulento. Entonces el feminismo va avanzando y permeando en la sociedad, pero se topa con brotes reaccionarios.

–¿Y cómo afrontar esos brotes?

–Creo que hay que apuntar hacia la prevención. ¿Desde dónde? Desde los patrones culturales. ¿De quiénes? De los hombres. Las violencias machistas son un problema de los agresores varones, y hay que apuntar ahí. Sabemos que cada vez hay más hombres feministas, afortunadamente, pero el perfil del agresor es hombre, cis, heterosexual... Es lo que hay. Hay que trabajar en otra forma de masculinidad.

–A quienes dirán que no se identifican ni con el machismo ni con el feminismo.

–Por eso es tan importante esto de la educación. Porque está la masculinidad tóxica y hegemónica, pero ojo con la masculinidad cómplice, que son gente que no son abiertamente machistas pero terminan riéndoles las gracias o mirando hacia otro lado como si la violencia fuese un problema nuestro, de las mujeres. Es como con el resto de luchas. Si a mí me preocupa el racismo, como mujer blanca tengo que ser también consciente de mis privilegios. Nosotras no podemos hacer más: hemos accedido a los estudios, al mercado laboral, hemos gestionado nuestros cuerpos y nuestros deseos. Hemos hecho todo un recorrido y hemos planteado una agenda alternativa. Y ahora lo que falta es que ellos inicien ese recorrido en sentido inverso.

–¿Y si no les atrae el feminismo?

–Es que es sospechoso. Porque si yo estoy en contra de la homofobia siendo heterosexual y empiezo con los "peros"... Es que entonces seguimos con el chiste de "ni machista ni feminista". Y no: si no eres feminista, eres machista. No hay posiciones neutras, eso es falaz. Y creo que eso es lo que no terminan de entender algunos, pero lo hacen de forma interesada, porque forman parte del grupo privilegiado.

–¿Qué está pasando con la ley "sí es sí"?

–Lo que está pasando a mí ya me suena: ya lo hemos vivido con la ley de 2004. Una ley a la que Naciones Unidas le dio un premio internacional en 2014 y que en su día fue la ley que más problemas tuvo a nivel constitucional. Se aprobó y hubo una avalancha de juzgados planteando que era inconstitucional. Ahora sale otra ley, volvemos a hablar de violencia, y regresa el debate político, social y judicial sobre el tema. Qué casualidad... Creo que es el mismo problema: una misoginia exacerbada que reacciona ante cualquier avance. Y otra vez el poder judicial. Y es lo de antes: si no estás a favor de las víctimas, estás a favor de los victimarios. Se han ofendido por decir que los jueces son machistas. Pero la pregunta es: ¿creemos que los jueces son feministas? Porque si no son una cosa son la otra.

–¿Los hombres son también víctimas de la cultura machista?

–Bueno, víctimas... Digamos que son parte damnificada. Pero sí, está claro: el prototipo de la masculinidad hegemónica deja fuera a muchos sujetos. Si volvemos a la mirada histórica, aquellos hombres de antes se perdieron el paternaje, no podían llorar, tenían que ser los proveedores de toda la familia. No me voy a poner en su papel, ese trabajo de deconstrucción lo tienen que hacer ellos, pero está claro que la masculinidad hegemónica también les afecta.