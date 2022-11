Nazima Nezrabi: "Las mujeres afganas no tienen esperanza"

Imagine que es una mujer joven, cargada de ilusiones. Imagínese sostenida por la obstinación de una madre resistente a los embates de los hombres de la familia, empeñados en que la niña se quede en casa. Imagine que cada día sale a la calle y camina, procurando no llamar demasiado la atención, hasta llegar a una escuela, a la Universidad. Piense en todo el esfuerzo, las noches en vela. Imagine que lo ha logrado, que ha llegado a su meta, es jueza y desde los tribunales persigue el fanatismo y defiende los derechos humanos. Ve morir asesinados a sus compañeros, imagínese conteniendo el miedo. Concéntrese un poco más y véase negando la evidencia, resistiéndose y, por fin, vencida, huyendo, expulsada de su lugar más amado y de su propia vida.

Nazima Nezrabi no tiene que hacer ningún esfuerzo para imaginarlo. Cuando Kabul fue tomada por los talibanes, la joven jueza afgana quemó todos sus documentos y huyó escondida bajo un burka, con su pequeña familia, su marido, su hijo de dos años y embarazada de ocho meses. Salvaron la vida y encontraron refugio en España, pero no la paz. No parece que Nazima Nezrabi vaya a recobrarla mientras los talibanes tengan a sus compatriotas en el puño. Este jueves estuvo en Oviedo, en la Facultad de Derecho, para dejar su testimonio, brutal, en el acto institucional de la Universidad por el 25N. Desde allí volvió a pedir a la comunidad internacional que ayude a sus compatriotas, sobre todo a las mujeres y a las niñas. "Las mujeres afganas no tienen esperanza de que termine la violencia; las guerras y los conflictos internos han hecho que la violencia contra ellas aumente", contó y "desafortunadamente todos los derechos de las mujeres en Afganistán se han perdido". Nunca ha sido fácil ser mujer en su país. En Afganistán "las mujeres siempre han tenido que vivir en contra de su voluntad, casarse contra su voluntad y quedarse en casa contra su voluntad", son víctimas de "mucha opresión y sufrimiento, y han experimentado la represión en sus propias carnes". Nezrabi enumeró las vejaciones a las que sus congéneres son sometidas: "Son objeto de abusos sexuales, se las obliga a prostituirse, son quemadas con fuego o ácido, se las pega hasta dejarlas inválidas o desfiguradas, se obliga a las niñas a casarse, se las priva de estudiar, de trabajar, de casarse libremente, todavía existe la costumbre de cambiarlas por animales, tierras o dinero...".

La llegada de los americanos y las potencias aliadas hace un par de décadas alivió la situación. Se tomaron medidas para combatir la violencia contra las mujeres y se promulgó una ley, en 2004, "muy positiva, una oportunidad para alcanzar sus derechos más básicos; las mujeres pudieron llegar a ser incluso juezas (como ella)". Actualmente, 85 compañeras de la judicatura siguen atrapadas en Afganistán, "escondidas, en una situación muy difícil, y su mayor reto es conseguir un pasaporte para llegar a Pakistán o Irán".

Nazima Nezrabi se rompe si se le pregunta por la posibilidad de regresar a su país, llora y no le queda otra que reconocer que es su mayor sueño. No se explica lo que ocurrió en aquellos 15 días de 2021 que vivió incrédula, como el fin del mundo. "La noche que los talibanes entraron en Kabul no se oyó ni un tiro, las fuerzas nacionales tenían orden de entregar las armas", recuerda. Desde entonces Nazima Nezrabi está en guerra.