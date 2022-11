"En la ley del ‘solo sí es sí’ está prevista la reducción de las penas mínimas, pero no la reacción social que está generando". Javier Fernández-Teruelo, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo y catedrático de Derecho Penal, explicó en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA las implicaciones de la nueva norma, que ha generado un debate sin precedentes y que fue el hilo conductor del acto organizado en Club para conmemorar el 25N.

Con Javier Fernández-Teruelo estuvo la abogada Silvia Argüelles, que alertó contra los ataques al poder judicial, "que demuestran una deriva populista y que no son admisibles, ya que van contra uno de los pilares de la democracia". En la mesa también participó la escritora e influencer Noeleen Fonseca, víctima de violencia de género, que se pronunció en contra de las modificaciones que establece la nueva ley. "A mí me salvó la norma anterior, con una orden de alejamiento que no sé si ahora sería posible con los cambios introducidos", matizó.

El decano de la Facultad de Derecho, uno de los máximos especialistas en violencia de género dentro de España, trasladó un mensaje ponderado y positivo sobre los cambios que implica la ley: "No es en absoluto previsible que vaya a haber penas mas leves para los violadores. Nadie que cometa un delito sexual grave va a quedar sin condena", aseguró.

"La reducción judicial en algunos casos es inevitable. Otros son más discutibles y precisan de valoración judicial. Sí conviene recordar que el efecto retroactivo de la ley favorable es una exigencia recogida en el art. 9.3 de la Constitución y en el artículo 2 del Código Penal", destacó el jurista. En el texto legal existen casos claros como el abuso sexual con un mayor de 16 años y menor de 18 utilizando engaño que directamente se ha derogado. Todos los condenados por ese delito, que en todo caso son muy pocos, deberían ser excarcelados.

Silvia Argüelles abogó por la independencia del poder judicial y manifestó su inquietud por las futuras víctimas, "que también pueden verse condicionadas a la hora de denunciar". Además, echó de menos un debate previo a la elaboración de la ley, como el que se esta dando ahora. "Si hay algo que mejorar habrá que hacerlo escuchando a todas las partes. En España los casos de maltrato son aún muchos más que los que salen en las estadísticas; es importante tener en cuenta la opinión de las víctimas", indicó Noeleen Fonseca.

"Cuando alguien cometa una agresión grave esa pena estará en el margen superior. Aplicarlo no es tan sencillo porque los artículos del Código Penal no establecen una pena concreta sino un margen compuesto por un máximo y un mínimo. Por ejemplo el delito de violación 179 del Código penal tenía un margen penal de 6 a 12 años. Y sin embargo tras la reforma es de 4 a 12", indicó el catedrático. La posibilidad de que las penas se reduzcan con la entrada en vigor de la ley podría haberse evitado introduciendo una disposición transitoria. "Con eso se habría evitado casi todo lo que parecer ser ahora un problema, ya que cualquier pena que encajase dentro de los dos marcos penales (el antiguo y el nuevo), que es lo que pasa casi siempre, ya no podría ser revisada. Pero no se hizo", resaltó Fernández-Teruelo.

"No habrá una cascada de revisiones, pero sí un numero relevante de casos; cualquier modificación legal para limitar o reducir los efectos ya no podría aplicarse a casos juzgados", concluyó.