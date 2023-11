"Empecé hace tres años a practicar defensa personal femenina. Primero porque me llamaba la atención como deporte y también porque lo entendía como una herramienta que me puede servir para enfrentarme a situaciones que te surgen en el día a día. Con esta disciplina, aprendemos también a poner límites y a hacer que se respete nuestro espacio personal. Yo se lo recomendaría a todas las mujeres ya desde pequeñas". Así habla Carmen Braña que desde hace tres años acude a las clases de artes marciales y deportes de contacto que imparte David Benito Álvarez en su gimnasio Warriors de Oviedo.

Este profesional, que ya lleva más de 25 años en esta dedicación, abrió en 2019 su propio centro donde imparte también boxeo, brazilian jiu-jitsu, judo, artes marciales mixtas (MMA), defensa personal infantil y defensa personal femenina. En esta última especialidad cuenta con 20 alumnas, entre adultas, niñas y adolescentes. "Me decidí a dar clases de defensa personal femenina porque había muchas chicas que les gustaba practicar deportes de contacto y les echaba un poco para atrás determinadas situaciones de combate con chicos. Al tiempo que hacen deporte, se preparan en defensa personal", explica.

El profesor afirma que "los casos de bullying escolar y de maltrato contra la mujer no son nada nuevo". En este sentido, explica que "hay que trazar una línea entre lo que es proporcionar a las alumnas la confianza y la autoestima necesaria practicando este deporte y no pasar al otro lado. "Aquí vienen a aprender a defenderse, no a pegar a nadie", matiza. Benito afirma que las mujeres que acuden a esta clase "ganan en autoconfianza y autoestima". "El tatami es lo más democrático que hay, es una escuela de vida que te enseña a levantarte cuando te caes y te hace resiliente", remata. Entre las más jóvenes está Carla Fernández, de 14 años, que lleva desde hace tres acudiendo. "Mi padre ya practicaba este tipo de deporte y siempre me animó. El practicar este deporte , ente otras cosas, te enseña a evitar la confrontación, la violencia", cuenta. Marta María Álvarez, otra de las alumnas, prosigue: "Con este deporte te sientes más emponderada, más segura de ti misma. Fortalece mucho psicológicamente. Se lo recomiendo a todas las mujeres".

"Es una buena iniciativa. Las técnicas de defensa que aprendes aquí pueden ser útiles en algunas situaciones". Sofía Fernández tiene 16 años y desde hace tiempo acude asiduamente a las clases de defensa personal que imparte Lorenzo Potesta, del Judo Club Avilés. En el tatami del centro deportivo del Quirinal se reúnen una decena de mujeres que, guiadas por el judoka, tratan de adquirir herramientas para que, en caso de encontrarse en una situación comprometida, puedan defenderse o lograr una escapatoria. El taller dio comienzo el año pasado y desde el principio practican para obtener nociones básicas y muy sencillas con las que encontrar los puntos débiles de un agresor físicamente superior. "Lo que más entrenamos es el escape de agarres por la espalda o el cuello o cómo combatir los tirones de pelo. En concreto, usamos técnicas de luxación y protección o cómo golpear en puntos débiles, como la rodilla", explica Potesta. María Gutiérrez es una de las participantes. Su hijo, Hugo Viña, es judoka del club, que organiza actividades conjuntas para toda la familia. "Son talleres muy buenos. Me parece muy interesante que aprendamos a defendernos", comenta Gutiérrez, que considera fundamental saber cómo reaccionar en situaciones de peligro.

Un calentamiento es la primera tarea antes de comenzar con los ejercicios. Raquel Pascual, monitora de judo, también ejerce como entrenadora de las asistentes. Para ella, es fundamental fomentar el deporte entre las mujeres, más si cabe se refiere a la defensa. "Lo principal, como en el resto de artes marciales, es el agarre. Es muy importante aprovechar las debilidades del rival. Si empuja, tiro. Si tira, empujo. Hay que reconocer y anticiparse a los movimientos", comenta.

Al taller también acuden chicos y chicas jóvenes, algo que Potesta entiende como consecuencia del bullying. "Hoy en día, el acoso escolar es un problema. Los acosadores buscan víctimas que no les supongan un problema. Cuando reciben respuesta, generalmente recula", asegura. Uno de los primeros ejercicios consiste en realizar caídas. En judo, saber caer es clave para evitar lesiones y poder mantener la conciencia en lo que sucede alrededor. Posteriormente, algunos ejercicios ponen el foco en los puntos débiles del asaltante. Las manos y las rodillas, los objetivos principales para hacer retroceder al agresor.

"Desde que entreno, noto que mis padres están más tranquilos". Lo dice Mónica Lázaro, gijonesa de 32 años y que lleva cuatro participando en clases de defensa personal y de lucha en la modalidad sanda, una disciplina que había empezado a trabajar por curiosidad y en la que ahora compite, incluso, de manera profesional. Lázaro es una de las alumnas de un nutrido grupo, mixto y con un perfil más bien joven, que entrenan varias veces por semana en la escuela del cinturón negro Víctor Gutiérrez, campeón del mundo de esta disciplina en 2022, y que da clases desde su pequeño local en la calle Luanco desde hace casi una década. "Trabajamos con grupos mixtos porque hay chicos que quieren saber defenderse por temas de bullying pero, también, porque te ayuda a prepararte para la vida real", explica el profesor. "El temor a que te vayan a bajar cuatro tíos de una furgoneta es poco probable. En muchos casos, tener confianza en una misma para frenar la situación ya ayuda", justifica el entrenador, que asegura notar una evolución casi radical en sus alumnas: "Las recuerdo el primer día muy temerosas y ahora las veo en competiciones nacionales y me parecen personas distintas".

Junto a Lázaro, otra de las alumnas aventajadas es Yasmin Quintana, de 20 años, que entrena, sobre todo, para ganar destreza en su carrera para opositar a Policía Nacional. "Pero yo también noto que ahora me siento mucho más segura cuando voy sola por la calle", explica. Alana Sánchez, de 15 años, es la aprendiz con más destreza del grupo más juvenil. "Llevo unos tres años entrenando porque una amiga mía iba a aprender y la acompañé, pero también porque quería aprender a defenderme después de pasar una situación desagradable con un chaval", señala. Las tres, junto al resto de compañeros, aprenden técnicas vinculadas a la sanda, una modalidad de combate libre "en la que casi todo está permitido". Gutiérrez llama "bestias" a sus alumnos de manera cariñosa. "Somos la primera escuela que ha logrado tener campeones nacionales e internacionales en esta disciplina", presume. El profesor incluye técnicas de defensa personal, que beben mucho de esta disciplina, pero con escenas más realistas. El grupo aprende a neutralizar una patada, a derribar a un oponente –casi cualquiera que sea su peso– tirándole solo de un talón, a dar tres o cuatro golpes rápidos y echar a correr. "En la vida real la gente es torpe y es mucho más útil tener técnica que fuerza", asegura.