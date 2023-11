"Pensaba que el paso más difícil que tendría que hacer sería denunciar; me parecía lo más duro, porque todo el mundo se iba a enterar de algo que yo había vivido en la intimidad. Y pensaba que, en cuanto denunciase, estaría protegida. Y no fue así. Para nada. Los que realmente te tienen que ayudar no te entienden o no quieren entenderte. No haces más que darte contra la pared". Así se explica Elsa, una asturiana víctima de violencia de género que, por su seguridad, utiliza un pseudónimo para contar su historia. La afectada, madre de dos menores, lleva algo menos de un lustro inmersa en un largo proceso judicial contra su exmarido, con quien mantuvo una relación que la llevó a vivir durante un tiempo fuera de la región. Hoy, de regreso a su ciudad natal y con el apoyo de su familia y del Instituto Asturiano de la Mujer, Elsa trata de dar carpetazo a un capítulo de su vida que se centra, ahora, en lograr la custodia exclusiva de sus hijos.

Elsa explica que le costó entender que estaba sufriendo maltrato y que las discusiones y los escupitajos a la cara siempre le parecían discusiones que se descontrolaban. "Hasta cuando me dio un puñetazo quise creer que jamás volvería hacer algo así. Yo siempre pensaba que no quería separarme, porque la idea de separarme un solo día de mis hijos me volvía loca", señala. El punto de inflexión fue, según la víctima, un intento de estrangulamiento: "Ahí ya dije: o me quedo aquí y me mata, o me voy". Sin embargo, y pese a que un juez ha visto probados ese maltrato, la afectada sigue aguardando por una sentencia que le otorgue la custodia y se ha visto en problemas judiciales por regresar a Asturias con sus hijos, lo que sobre el papel implicó vulnerar la orden judicial que cedía a su expareja el derecho a visitas. "Yo sé que al irme hice mal y jamás pensé que iba a tener que incumplir la orden de un juez, pero todo va tan lento que supe que, si esperaba, me podía matar. Vulneró la orden de alejamiento varias veces y un juez llegó a decir que era casualidad, porque la ciudad era muy pequeña", reprocha.

La asturiana cree que su caso partió de una situación de desigualdad en la que, sin darse cuenta, se vio inmersa desde todos los ámbitos. En la ciudad en la que vivía durante el tiempo que estuvo casada, sus principales conocidos eran su ahora exmarido y la familia de él. "Me quedé desprotegida desde el primer momento. Hubo un juicio rápido y me dieron la orden de alejamiento y se decretó que las niñas estuviesen conmigo, pero le siguieron dando derecho a visitas. No me las podía llevar a Asturias con mi familia porque él tenía derecho a verlas", señala. Esa situación sigue vigente: "Cuando ya tuve una sentencia firme el juez dijo que no veía diferencia entre su condición de investigado y de condenado. De hecho, al principio tenía visitas de tuteladas durante una hora, y luego ya se las concedieron normales. No lo entiendo: ¿quién va a ser un mal padre durante una hora mientras te vigilan? Pero cuando me agredió lo hizo delante de nuestros hijos".

La otra desigualdad fue la económica, porque los dos menores, de casi la misma edad, exigió un tiempo de crianza muy largo que se volvió incompatible con su puesto laboral. "Estuve mucho tiempo de excedencia y en ese tiempo mi cuenta se quedó a cero, pero él siempre tuvo dinero. Cuando traté de hablar con la empresa sobre cómo compaginar horarios, me liquidaron. Me vi con 10.000 euros de esa liquidación y absolutamente sola", cuenta, y añade: "Eso se notó después. Cada papel judicial cuesta dinero, cada abogado. Hoy ya estoy con uno de oficio porque ya no me puedo pagar uno particular. Él sí puede, él juega en otra liga, y jugó con eso, porque recurrió y me denunció por todo tipo de cosas por las que yo, para defenderme, tengo que gastar lo poco que tengo. Con el tema del dinero, el juega en la Champions y, yo, en una liga provincial".

Su experiencia hace que Elsa vea ahora entre la sorpresa y la indignación muchas de las campañas contra la violencia de género. "Veo esos lemas que dicen que si tu pareja te controla el teléfono es maltrato y que lo primero que tienes que hacer es denunciar y pienso: ¿perdón? Si vas a comisaría a decir que te controlan el móvil te van a decir que te vayas a tu casa y que no hagas el ridículo". Desde que ha vuelto a Asturias, el apoyo de asociaciones feministas y la asesoría del Instituto Asturiano de la Mujer han facilitado en parte, aunque sea a nivel emocional, su proceso judicial. "Yo ahora sé que tengo apoyos, porque muchas mujeres feministas me han acompañado a juicios para que no fuese sola, pero lo que necesito que se entienda es que no me tienen que creer ellas: me tiene que creer un juez. Ellas también se ven impotentes por todo lo que ha ido ocurriendo", reprocha. Pero no se arrepiente de haber denunciado: "Yo sé que ante una situación de maltrato hay que denunciar, que es la decisión correcta, pero lo es porque no hay otra opción, no porque por denunciar ya tengas garantizado que te vayan a ayudar. Yo he estado con policías que me quisieron proteger y otros que me miraban como pensando: ‘Ya está aquí la loca de turno’. Yo solo quiero que me escuchen".