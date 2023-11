Además de exigir el final de la violencia contra las mujeres, la ceremonia conmemorativa del 25N tuvo otros dos mensajes rotundos: un rechazo frontal a la prostitución y una nueva campanada de advertencia sobre la facilidad de acceso de los menores a la pornografía. "La pornografía enseña a normalizar la violencia, deshumaniza a las mujeres y las convierte en objetos", destacó en su ponencia Emma González González, doctora en estudios de género, quien añadió: "El porno es una escuela de consumo de prostitución, cada vez más accesible y más masificada desde edades más tempranas".

La directora general de Igualdad enfatizó este mismo mensaje: "Nuestro Gobierno quiere abolir la prostitución y la trata porque es una forma de esclavitud que nos hace peores como sociedad". Los citados fenómenos son "los más claros ejemplos de la violencia sexual", apostilló el jefe del Ejecutivo.

Tanto Adrián Barbón como María Jesús Álvarez subrayaron el papel de la anterior directora general de Igualdad del Gobierno asturiano, Nuria Varela Menéndez, y singularizaron la puesta en marcha –durante su gestión– del Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales. En los tres años que lleva en servicio, ha prestado atención a 783 personas. De ellas, 539 eran mujeres víctimas de algún tipo de violencia, y el resto familiares o allegadas. Del balance de estos años, el presidente regional extrajo tres datos. El primero: "Un centenar de las mujeres atendidas eran menores, es decir, eran niñas, con una media de 15 años". El segundo: "En los diez primeros meses de 2023, el centro ha prestado asistencia a 296 personas, un 48 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado". El tercero: "El 88 por ciento de los agresores eran conocidos de las víctimas". Barbón se detuvo en este último dato pues, a su juicio, "desmonta ese mito perverso, grabado en el imaginario colectivo, que dibuja a los violadores como hombres desconocidos, perturbados y solitarios". La realidad muestra, puntualizó, que las agresiones sexuales "se producen en entornos aparentemente seguros para las víctimas".

El acto celebrado en el Centro Polivalente Integrado de Lugones contó con la presencia de varios miembros del Gobierno, entre ellos la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Gimena Llamedo, y los titulares de Ciencia (Borja Sánchez) y Educación (Lydia Espina). También acudieron el presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño; la delegada del Gobierno, Delia Losa; y varias autoridades judiciales, militares y policiales. Amenizó el acto, con varias piezas, el cuarteto de cuerda de la Orquesta de Cámara de Siero (OCAS), y también actuó –en los prolegómenos y al final– la banda de gaitas Agrupación Folklórica El Piñote.

En sus palabras de bienvenida, el alcalde de Siero, Ángel Antonio García González ("Cepi"), expuso las trágicas cifras de mujeres asesinadas en España este año y en las dos últimas décadas (1.237). En alusión a la necesidad de concienciar a las generaciones más jóvenes, aseveró que "la educación es la manera de evitar asesinatos injustificados". "Todos hemos de remar para que, más pronto que tarde, todo esto deje de ser una pesadilla", indicó el regidor sierense.

También el Partido Popular, con su flamante presidente regional, Álvaro Queipo, a la cabeza, estuvo ampliamente representado: "El 2023 está siendo un año negro en cuanto a casos de violencia de género. No debe haber descanso en la lucha contra la violencia contra la mujer y para ello, la herramienta más certera y precisa, es la unidad y el consenso. Trabajemos unidos para avanzar en igualdad, justicia y libertad", señaló Queipo al final del evento.

Más sorprendente resultó la presencia de diputados de Vox, quienes quisieron mostrar su defensa de las mujeres más allá de las discrepancias que mantienen sobre los rótulos para denominarla. A Barbón no le convencen estas aclaraciones, a juzgar por un pasaje de su intervención: "Los valores feministas han de ser patrimonio común de las personas demócratas, sea cual sea su ideología, frente a los ultras desinhibidos que presumen de negar los maltratos y llegan a la desfachatez de proclamar que los ataques a las mujeres son un invento ideológico".

Además del "se acabó" del final de su discurso, el presidente regional hizo otra parada en el triunfo de la selección española de fútbol en el Mundial femenino celebrado el pasado mes de agosto en Australia y Nueva Zelanda: "Su triunfo quedó empañado por una detestable reacción patriarcal. Por justicia, la victoria de la selección femenina perdurará y abrirá el camino en mejores condiciones a todas las niñas que sueñan con el deporte", indicó Barbón.

En la "década del cambio" que el jefe del Ejecutivo preconiza para el Principado desde el inicio de la presente legislatura, "la igualdad es la clave de bóveda". El jefe del Ejecutivo desarrolló esta idea: "No sólo porque la participación plena de las mujeres es imprescindible para superar los retos que nos aguardan, sino porque la mejor Asturias será imposible sin la igualdad plena de hombres y mujeres".

En los exteriores del edificio se manifestaron un grupo de trabajadores del ERA, organismo del Principado que gestiona las residencias de mayores. El comité de empresa –integrado por los sindicatos CSIF, CC OO, USAE, CSI; Usipa, UGT y Satse– convocó una protesta contra el Gobierno regional por negarles un plus salarial por peligrosidad. "Barbón ha venido al acto del 25N en contra de la violencia de género, pero al mismo tiempo nos deniega el permiso para concentrarnos y poder denunciar que estamos siendo agredidas en los centros", señaló una de las promotoras de la protesta. Y añadió: "Vamos a seguir hasta que se nos otorgue un derecho recogido en el convenio y hasta que la Administración reconozca públicamente que las residencias de mayores son todo menos residencias de mayores, porque cada vez hay más residentes de 55 años con problemas de salud mental agresivos".

La única diputada de Podemos en la Junta, Covadonga Tomé, se desplazó a Lugones, pero finalmente optó por no asistir al acto del 25N y se quedó en el exterior con el personal del ERA: "Están muy bien los actos institucionales. Pero tomar en serio la brecha salarial de los empleos precarizados, desempeñados mayoritariamente por mujeres, es tan importante o más", argumentó.

La Universidad de Oviedo y el Colegio de Abogados de Oviedo celebraron ayer sendos actos por el Día Internacional contra la Violencia de Género.

Vox acude al acto, pero no apoya una declaración institucional en la Junta

Vox acudió al acto institucional del Principado contra la violencia a las mujeres, con motivo del 25N, en Lugones, pero fue el único grupo parlamentario que no apoyó una declaración contra la violencia de género, impidiendo que ese texto se pueda leer al inicio del próximo pleno en la Junta. La portavoz del PSOE en la Junta, Dolores Carcedo, afirmó que "Vox ha sido otra vez el único partido que niega a reconocer que haya una violencia machista". Esa negativa evita que la declaración aprobada por la junta de portavoces tenga el carácter de institucional, ya que dicha proclamación requiere la unanimidad de todos los diputados. No obstante, Dolores Carcedo destacó el valor simbólico del texto aprobado en la junta de portavoces. "Le damos muchísima significación porque esta Cámara durante los últimos no había podido tener voz por la posición ideológica de Vox en este tema, que es muy sensible y está tan necesitado de consensos". La declaración aprobada por la mayoría de la junta de portavoces es una figura que se estrena en esta legislatura y que en este caso concreto incluye "un firme compromiso con el feminismo y en contra del machismo, así como a favor del avance decidido de una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres".

Carolina López, la portavoz de Vox que estuvo en el acto de Lugones con su compañero de bancada, Javier Jové, afirmó que su partido "jamás ha negado la violencia hacia la mujer", pero esgrimió que sí niegan "el concepto de ‘violencia de género’ pues se trata de una ideología que solo ha servido para colectivizar y utilizar a las mujeres como arma para alcanzar fines políticos".