Bajo el lema de que "entre todos se puede conseguir un mundo mejor" y con la educación como herramienta más poderosa, el IES Alfonso II se ha volcado con las actividades para luchar contra la violencia machista. El 25 de noviembre ha caído este año en sábado, por lo que el centro ha decidido hacer actividades durante dos semanas: la previa y la siguiente. "No paramos estos días", asegura Liliana Álvarez, jefa de estudios del instituto. Aunque destaca que lo importante es que el mensaje cale durante todo el año. "Es crucial detectar la violencia a edades tempranas para poder erradicarla", confirma la docente. En esta ocasión, el concepto elegido es el consentimiento y las diferentes actividades buscan que los adolescentes entiendan que están expuestos a la coacción.

Uno de los objetivos del centro es que la educación en igualdad y género no sea algo exclusivo de las horas de tutoría. Tanto en asignaturas de ciencias como de letras, la concienciación esta presente. En clase de Lengua, Pilar Fernández dirige tertulias para observar comportamientos de abuso en obras como "Oliver Twist" o "Don Juan Tenorio"; mientras que en Biología, Gemma Llaneza procura reconocer a las mujeres importantes mientras imparte el temario y no limitarse a nombrarlas al final de cada tema. Pero en la víspera del 25-N, el trajín se concentraba en el aula de Plástica, donde los alumnos de 3º de ESO ultiman la pancarta que presidirá la entrada del centro. El recibidor ya se encuentra totalmente decorado. Uno de los elementos elegidos son los "corazones del consentimiento", símbolos del movimiento anglosajón "We consent".

El diálogo tiene estos días un papel protagonista, con charlas y debates desde las 8 y media de la mañana, que tratan de identificar comportamientos y relaciones tóxicas. Ayer por la tarde, también hubo hueco para el cine con la proyección del cortometraje "Lucía (No es no)", del director asturiano Marino Franco. Para terminar, representantes del Cuerpo Superior de Policía, aportaron información a las jóvenes sobre recursos de apoyo y ayuda.