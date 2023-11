Desde hace cuatro años, a la violencia de género, en su forma más extrema, le pongo nombre y apellidos y cuando pienso en ese asunto me sale al paso un rostro rescatado de la infancia y un buen puñado de recuerdos. El asesinato de mi amiga irrumpió brutalmente en mitad del verano. No la teníamos por una víctima. Era una profesional de altísima cualificación, respetada, querida, una tía brillante, inteligentísima y divertida, generosa, sensible. Una líder, no una víctima.

¿Por qué grieta se coló aquel horror? ¿Qué vulnerabilidad aprovechó? ¿Por qué no pidió ayuda? ¿Pensó que podría con ello sola? ¿Se sentía poderosa? ¿No quiso molestar? ¿Se avergonzó? Ha pasado mucho tiempo y aún tenemos esas preguntas sin resolver. Ella nunca nos las podrá responder. Hay que resignarse a que todo lo bueno que acompaña su memoria –su espontaneidad y su risa, su amor por la música, su compañía– quede ensombrecido para siempre por la rabia y la impotencia. Por eso, a todas, os pido que os cuidéis, vosotras mismas y las unas a las otras; que habléis, que pidáis ayuda; que no os dejéis someter, que no paséis ni una, que gritéis. Que recordéis que, por fuertes que seáis, que lo sois, no hay enemigo débil, que no os confiéis. Que no sois culpables de nada ni tenéis nada que esconder. Que no arriesguéis la vida, que la conservéis para compartirla con aquellos que os quieren y que, si flaqueáis, no dudéis en tendernos la mano, para agarrárosla bien fuerte y salvarnos juntas.