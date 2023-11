La violencia de género existe y decir lo contrario es ser cómplice de esa violencia. Desde el 1 de enero de 2003 han sido asesinadas en España 1.237 mujeres. Este año está siendo especialmente cruel, con 52 mujeres asesinadas dejando 48 huérfanas y huérfanos. La violencia de género ha sido y sigue siendo, una de las manifestaciones más graves de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, de la desigualdad, la subordinación y la explotación de las mujeres. Parecía que habíamos alcanzado un consenso en nuestro país sobre la violencia machista y ahora, con los discursos negacionistas de la derecha y la extrema derecha, corremos el riesgo de dar pasos atrás en ese consenso.

Discursos como que toda la violencia es violencia enmascaran las dimensiones de la violencia contra las mujeres, legitiman el patriarcado y ocultan el machismo que existe tras la violencia de género.

Desde la FSA-PSOE nos sumamos al grito de las asociaciones feministas este 25 de noviembre: #SeAcabó. Se acabó negar la existencia de la violencia de género y se acabaron los silencios cómplices. No vamos a permitir que se pierda ni uno solo de los derechos conseguidos, no permitiremos pasos atrás. Lucharemos desde las instituciones y saldremos a las calles acompañando, como siempre hemos hecho, a las asociaciones feministas.

Seguiremos defendiendo que las mujeres no somos mercancía que se puede comprar, violentar o usar al antojo de nadie. Nuestro cuerpo no está en venta y no nos cansaremos de repetir que la prostitución no es trabajo, es violencia. Siempre estaremos enfrente de quienes han elegido negar la violencia de género. Luchar contra esta violencia es invertir en democracia, en derechos humanos, en libertad e igualdad. Digamos alto y claro que la violencia de género existe, que nombrarla es visibilizarla y que condenarla públicamente ayuda a salvar vidas.

Sigamos conquistando derechos y libertades, sigamos trabajando por la igualdad, luchando contra la intolerancia y el odio y transformando la sociedad. La violencia de género existe, todas y todos podemos y tenemos el deber moral y democrático de acabar con ella.

Nos vemos este 25 de noviembre en las calles de Pola de Siero.