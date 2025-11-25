Las violencias machistas también se manifiestan en los centros de trabajo, especialmente a través del acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Se trata de una realidad invisibilizada que miles de mujeres continúan sufriendo en empresas y entornos laborales. Desde UGT trabajamos sin descanso para prevenir estas situaciones y establecer protocolos que garanticen procedimientos eficaces de investigación, atención a las víctimas y sanción a los agresores. Erradicar estas prácticas y lograr espacios laborales libres de cualquier forma de violencia contra las mujeres es un objetivo sindical prioritario.

Es fundamental visibilizar, denunciar, prevenir y eliminar esta lacra. Contamos con herramientas como los protocolos frente al acoso sexual y por razón de sexo, implantados mediante la negociación colectiva en convenios y planes de igualdad, y seguimos reclamando su aplicación allí donde aún no existen. Sin embargo, consideramos imprescindible reforzar los recursos y mecanismos para combatir esta violencia. Por ello, proponemos la creación de la figura específica de un/a delegado/a sindical de igualdad en las empresas, cuya función incluiría el asesoramiento en casos de violencia machista, incrementando así la eficacia en la lucha contra estas conductas en el ámbito laboral.

Aunque no disponemos de datos oficiales que reflejen la magnitud del problema –más allá de estimaciones basadas en encuestas– sabemos que está muy extendido y que sus consecuencias son gravísimas para las trabajadoras que lo padecen. Según la encuesta europea sobre violencia de género, en España afecta a más de 700.000 mujeres cada año. Muchos casos no se denuncian y derivan en bajas médicas o incluso en el abandono del puesto de trabajo. Para UGT esta realidad es intolerable, y no cesaremos en nuestro empeño hasta lograr su completa erradicación.

La futura regulación sobre la profesionalización de la figura de los agentes para la igualdad en las empresas constituye una de nuestras reivindicaciones históricas. Consideramos que dicha normativa debe ser fruto del diálogo social, siendo imprescindible la participación de los sindicatos en este proceso, dada la relevancia que tiene la representación de las personas trabajadoras en esta materia y en cumplimiento del mandato constitucional.

Hacemos un llamamiento a combatir la violencia de género desde todos los ámbitos, tanto en centros de trabajo como de toda la sociedad, abordando sus causas y reforzando los recursos e instrumentos públicos para su prevención y erradicación.

Reclamamos también el rechazo firme y la condena de los discursos negacionistas y antifeministas que ponen en riesgo los avances logrados, cuestionan las políticas públicas contra las violencias machistas y la educación en igualdad, y revictimizan a las mujeres supervivientes.

Ratificamos nuestro compromiso con nuevas actuaciones y propuestas para convertir los entornos laborales en espacios libres de violencias machistas.

Exigimos tolerancia cero frente a todas las violencias contra las mujeres. Instamos a reforzar la educación en igualdad para identificar y neutralizar estas violencias y erradicar estereotipos desde la infancia.

Subrayamos la importancia del ámbito laboral como garantía de autonomía para las mujeres víctimas de violencias machistas.

Entre las propuestas de UGT encontramos: formación y sensibilización de las plantillas en los centros de trabajo; que delegadas y delegados actúen como barrera frente a cualquier manifestación de violencia contra las mujeres; negociar y aplicar los protocolos de acoso sexual y por razón de sexo previstos en la legislación; impulsar Planes de Igualdad y medidas de acción positiva en la negociación colectiva para erradicar discriminaciones, estereotipos sexistas y violencias machistas y mejorar, mediante la negociación colectiva, los derechos económicos y sociolaborales de las mujeres víctimas de violencia de género y violencia sexual.