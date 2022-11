La película dramática "Armageddon Time", inspirada en la niñez de su director James Gray, en Queens, Nueva York, en la década de 1980, que estrenó en el Festival de Cine de Cannes de 2022 el pasado mes de mayo de 2022 y que está a punto de iniciar su proyección en América, será la película que levante el telón de la 60.º edición del Festival Internacional de Cine de Gijón. El FICX recurre así a un producto de Hollywood para su apertura, en lo que supone el estreno en España del último trabajo de Gray (director también de La noche es nuestra, Two Lovers, Z. La ciudad perdida, Ad Astra), compitiendo dentro de la Sección Oficial del FICX.

Distribuida por Universal Pictures International Spain, en "Armageddon Time", Gray se apoya en las interpretaciones de pesos pesados como Anne Hathaway, Jeremy Strong y Anthony Hopkins, para desarrollar la que se dice que es una de sus películas más personales y genuinas. El director, a través del joven protagonista de la historia, revisita su infancia y juventud, lo que implicará ver en pantalla a muchos de los personajes que formaron parte de la realidad americana del pasado siglo y que para el director marcaron sus años de aprendizaje en el seno de una familia judía de clase media. Con una base de historia familiar, la película cuenta también la vida americana, las corrientes históricas y culturales de las que fue testigo Gray, enfocando también los conflictos de las clases sociales elitistas y la raza en la sociedad estadounidense.

No será el único producto de factura Hollywood que tendrá un buen hueco en el FICX ya que también dará cabida al estreno en España, entre sus pases especiales, de la película "El viaje a París de la Señora Harris", adaptación de la popular novela "Flores para la Sra. Harris" (Mrs. Harris Goes to Paris) a la gran pantalla, con la que el guionista y director Anthony Fabian crea lo que dicen que es "un moderno y atractivo cuento de hadas acerca de perseguir sueños, del poder de la amistad y de la importancia de ser fiel a uno mismo".

Protagonizada por Lesley Manville (nominada al Óscar), a la que acompañan en el elenco Ellen Thomas, Jason Isaacs e Isabelle Huppert, entre otros, la historia nos traslada al Londres de la posguerra de la II Guerra Mundial. El viaje a París de la Señora Harris se estrena exclusivamente en cines el 9 de diciembre.