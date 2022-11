"El cine asturiano necesita un relevo generacional potente en los próximos años"

El Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX) celebra su 60.º aniversario con una edición que, según explica Fran Gayo, su responsable de programación, busca consolidar las nuevas secciones creadas en 2020 y, ya fuera del contexto de pandemia, reivindicar la importancia de las salas de cine. Comienza el próximo día 11.

–El FICX, ahora, con tres secciones oficiales, ¿es un festival más ordenado?

–En la edición de 2020 aprendimos mucho y la de 2021 fue un reto más duro, pero este es el primer FICX con cierta sensación de normalidad. Lo de las secciones fue una propuesta que planteó el director (Alejandro Díaz Castaño) en 2020 y busca eso, darle cierto orden a la programación, y que una película de Hong Sang-soo no compita con otra rodada por 15.000 euros por dos chavales en Colombia. Era lo que se hacía antes y era raro, parecía aleatorio. Queremos que las tres secciones sean horizontales y evitar que "Albar" (la sección de autores consagrados) cope toda la atención.

–"Retueyos", la sección de cineastas noveles, funciona bien.

–Sí, y nos parece una noticia maravillosa, porque buscábamos darles un espacio propio. Es un enfoque similar a "Tierres en trance" (sección de cine iberoamericano), que suelen ser películas un poco de guerrilla, de eso de que a tres personas se les mete en la cabeza grabar un película y al final les funciona. Ahora cada tema tiene su sitio.

–¿Eso ha modificado el proceso de selección?

–Es interesante. Lo básico es que la película te tiene que llegar y tienes que querer enseñársela a otros. Y puede ser que una película te guste y no sientas esa necesidad de compartirla o que, por las películas que ya se han aprobado para la selección, veas que ya no tiene encaje. Hay películas que nos generan discusiones durante semanas.

–Antes de este cambio se creía que uno de los fallos del FICX era que se contraprogramaba a sí misma con demasiados actos.

–Acabamos de publicar todos los cuadros con las parrillas de programación de este año y creo hicimos 19 versiones antes de llegar a la definitiva. Los criterios son endemoniados: hay que tener en cuenta los viajes de invitados y hasta cuándo va a haber traductores disponibles. Pero la clave es eso, no contraprogramarnos, y permitir que el espectador pueda organizarse.

–Hablemos de los tres focos.

–No nos lo propusimos así, pero esta vez son las tres mujeres. El de Lur Olaizola hace una especie de continuidad de focos a gente que está empezando, como ya hicimos con Elena López Riera. El de Patricia Mazuy se debió a que vimos "Bowling Saturne", nos pareció increíble, y dudamos si meterla en competición o aprovechar y simplemente ponerlas todas, y apostamos por lo segundo. Por último, el foco a Elina Löwensohn creo que es una celebración sentimental para el festival haber logrado que venga. Hubo películas clave de la historia del FICX a finales de los años 90 en las que la cara más visible era ella. Yo ahora cierro los ojos y veo escenas suyas. Es una figura icónica.

–Hay cinco estrenos mundiales en la sección oficial. ¿Se apuesta por ellos?

–No, creo que la guerra de los estrenos mundiales se nos queda grande (ríe). Cada uno tiene su explicación. Que tengamos la "premier" mundial de la nueva película de Mariano Llinás ("Clorindo Testa") es algo por lo que todavía nos estamos pellizcando. La películas es preciosa, muy divertida, y casi se terminó para poder venir a Gijón cuando sabemos que Mariano Llinás podría haberla mandado a Berlín o a Rotterdam sin problemas. Otro ejemplo es el estreno mundial de "Estertor", que surgió porque el año pasado descubrimos "Palestra", de los mismos autores. Es una historia de tres amigas que se juntaban en casa para depilarse con cera, el pase fue una fiesta y ganó "Tierres en trance".

–¿Hay una intención de dignificar el género infantil desde "Enfants Terribles"?

–Creo que la de este año es la mejor selección que hemos hecho, al menos, en los años en los que he estado yo. Hubo un tiempo en el que, y aquí asumo mi parte de culpa, programábamos películas con patrones formales de "gran cine", pero no sé cuánto nos preocupábamos por lo que contaban. Ahora pensamos más en qué trabajo podrán propiciar luego en el aula a los niños. El año pasado fue la primera vez que apostamos más en serio por esa decisión de no programar de manera acomodaticia.

–¿Hay un auge en el sector documental y cortometraje?

–Creo que hubo un momento clave en el cine documental cuando salió (en 2001) "En Construcción", de José Luis Guerín. Ahí pasó algo, tuvo repercusión en secciones oficiales de festivales, y desde entonces han salido documentalistas que son referentes en el cine europeo. Los cineastas de cortometrajes creo que aún son los grandes resistentes; saben que tienen un recorrido a veces limitado en los festivales. Nosotros mimamos su selección, como todas.

–¿Teme que con las plataformas y redes sociales los espectadores jóvenes ya no quieran ver una película del tirón?

–Es una de las grandes batallas pendientes, pero no solo nuestra. No es lo mismo que los jóvenes se informen en LA NUEVA ESPAÑA a que lo hagan por Reddit, con los problemas que eso implica, o que lean o no libros. Por nuestra parte, lo que queremos es que los jóvenes entiendan la liturgia de la sala de cine. En este último año, en la Sala Lugones de Buenos Aires me han dicho que ahora va mucha gente joven. ¿Podrá pasar eso aquí? Ojalá sí, espero que los jóvenes se agoten en algún momento de la sobrecarga general de información que tienen ahora mismo.

–Con este 60.º aniversario, si tuviese que hacer una lista de deseos para el FICX de dentro de cinco o diez años, ¿qué pediría?

–Me gustaría muchísimo ver un relevo generacional potente en el cine asturiano. Y no por borrar del mapa a la gente que tiró de esto en estos años, sino por quitarles responsabilidad de sus espaldas. Hay nombres importantísimos a los que debemos el cine asturiano que conocemos hoy, como Ramón Lluis Bande, Marcos Martínez Marino o Elisa Cepedal, pero me gustaría encontrarme a gente de 21 años que hacen una película con un iPhone que no tenga nada que ver con lo que conocemos hoy. Me gustaría poder recordar esta entrevista en cinco años y decir que hemos logrado este cambio.