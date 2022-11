Elina Löwenson: "Este tipo de festivales apoyan el valor, la valentía y libertad del cine independiente"

Elina Löwenson acaba de recibir el premio de honor de la actual edición del FICX (Festival Internacional de Cine de Gijón). La actriz y cineasta rumana analiza su trayectoria, habla de la importancia de los festivales que priman el cine independiente y se refiere también a una figura que le ha marcado.

–¿Cómo recibe el premio?

–Para mí supone celebrar una carrera que se ha ido construyendo por mis elecciones conscientes y por mis no elecciones. El destino trajo a mí a autores especiales. Que este festival me reconozca me inyecta confianza y seguridad, y tiene mucho que ver con una realización mía personal. Así sé que mi trayectoria ha tocado algún tipo de público y me siento hornada. Y esto lo ha conseguido el FICX.

–¿Qué importancia tiene que existan festivales como el de Gijón, que dan visibilidad al cine independiente y de autor?

–No sabía que era un festival especializado en cine independiente, pero entiendo así más mi premio y el de María de Medeiros. Lo bueno de este festival es que le dan la oportunidad a un público que no es un grupo de cinéfilos o muy instruidos en cine, simplemente el público del lugar en cuestión, muy curioso. Que existan estos festivales es muy importante para dar acceso a un número muy amplio de personas que no tendrían sino acceso al cine que hacemos. Estos festivales apoyan la valentía, el valor y la libertad de los autores de cine. Es un cine un poco de lucha, porque independiente es un cine de poco dinero.

–Hay un ciclo dedicado a sus películas en este FICX. ¿Cuál de ellas invita a descubrir?

–La última, sin duda, que es "After blue" (ríe). He hecho películas de todo tipo con Bertrand Mandico los doce últimos años. Es su estilo puro y duro.

–¿Qué tiene de especial para Mandico?

–Me ha marcado enormemente su cine. Ha sido un renacimiento para mí a nivel personal, y también como actriz. Tenemos un ciclo en el que producimos una película corta por año. Nos hemos hecho mayores a la vez, hemos construido un trabajo entre los dos con nuestro dinero, lentamente.

–¿Le molesta esa etiqueta que le ponen de "musa del cine indie"?

–No me gusta en absoluto eso de que soy musa de películas indie, ese rol es muy inactivo. En realidad no quiero ninguna etiqueta, con la de actriz de cine independiente me basta.