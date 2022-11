Albert Serra: "El mundo se tiene que ver a través de los ojos de la ficción"

El cineasta catalán Albert Serra regresó al FICX (Festival Internacional de Cine de Gijón) para disfrutar de una jornada muy especial, en la que mantuvo tres encuentros con el público, para analizar no solo su trabajo más reciente, "Pacifiction", sino también para ahondar en otro de sus primeros largometrajes, como es "Honor de cavalleria". Serra fue uno de los pases especiales de la 60.ª edición del FICX, una cita de la que el cineasta destaca su continuidad y fidelidad con una idea: "Se ha trabajado con los mismos valores siempre. Pasaremos gente diferente, pero el festival en sí mismo seguirá, porque siempre fue fiel a sus principios, algo ligado a una tierra como Asturias, de fuertes convicciones".

En el local Toma 3, junto a Roger Koza, Albert Serra grabó un podcast en el que desgranó su forma de trabajar, las ideas y el montaje de sus películas. Lo hizo bajo la atenta mirada de Alejandro Díaz Castaño, director del FICX. "El mundo se tiene que ver a través de los ojos de la ficción, porque es lo que te da más libertad y al mismo tiempo te permite pensar, si no el resto es aburrido", comentó Serra. "Intento evitar las lecciones que se dan a través de los libros de ensayos sociológico sobre el mundo contemporáneo o el capitalismo, es algo que no me interesa, con un artículo me basta. La pulsión de la ficción en el cine o la literatura es lo que engloba todo", enfatizó.

En su paso por Asturias habló de forma clara y directa. Lanzó un mensaje en el que destacó la necesidad de que la valentía se instaure en el cine. "Para un cineasta de verdad toda la forma tiene más importancia que el contenido. Si la forma no es revolucionaria, nunca podrás relacionar contenido revolucionario", indicó antes de transmitir que para él conceptos como la belleza transcienden más allá de lo que se pueda apreciar en la puesta en escena: "La esencia de la representación cinematográfica, por más inocente que sea, que yo soy el que lo hace más inocente, a nivel conceptual es una perversión. En mi caso no veo mucha diferencia moral, pero sí veo la diferencia estética en una película a causa de la falta de osadía".

Albert Serra ha sido premiado este año en el Festival Cannes con su sexto largometraje, "Pacifiction", en el que Benoît Magimel interpreta a un alto funcionario del gobierno francés que recorre la isla polinesia de Tahití con un traje y un coche blanco.

Ayer fue protagonista en el FICX con una sesión en el teatro Jovellanos en la que se proyectó su última película, con un encuentro posterior con el público. Y además por la tarde, en la Escuela de Comercio, Serra también se paró a analizar después el visionado de "Honor de cavalleria", la película que lanzó en 2006 y con la que triunfó en Cannes. Ese éxito tuvo la peculiaridad de que llegó tres años después de que presentase en el FICX su primer largometraje, titulado "Crespià", pero que fue rechazado. No obstante, su idilio con Gijón no se ha visto afectado, ya que ya lleva tres ediciones participando con sus trabajos.

Durante sus encuentros con el público de ayer Serra se paró a reflexionar sobre las motivaciones que le llevan a construir sus personajes. "Siempre dije que los actores son como membranas, van a captar lo que hay alrededor y lo van a proyectar", afirmó. Y profundizó a continuación sobre ese proceso: "Hay que escoger una persona buena, sacarle todo lo malo y transformarlo en malo, para que sean los más puntiagudos y espinosos posibles".

Roger Koza, que durante algo más de media hora departió de forma más extensa con Albert Serra en un podcast algunas inquietudes de su obra, le calificó al cineasta catalán como "uno de los cineastas más originales del cine contemporáneo".