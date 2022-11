"El cine es para gente que le gusta mucho trabajar, pero se cree que es para vagos"

Mariano Llinás (Buenos Aires, Argentina, 1975) mostrará por primera vez su nueva película, titulada "Clorindo Testa", en el Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX). Será este jueves a las 22.00 horas, en el teatro Jovellanos, dentro de la Sección Albar. Director, productor, guionista y actor de cine argentino, es hijo del actor Julio Llinás y hermano de la actriz Verónica Llinás.

–¿Por qué estrena en el FICX?

–Han tenido la elegancia de invitarme cuando la película aún no estaba terminada. Eso siempre es un reconocimiento de una muestra confianza enorme. Conozco a Fran Gayo, programador, tengo mucha confianza en él. Todo el mundo dice que es uno de los festivales más importantes de España. No lo conocía, era el que me faltaba por conocer. Me puse con esta película, que tenía que ver con mi padre, y Fran Gayo me dice que las películas de padres gustan especialmente. Así que me pareció un gran momento para venir a conocer esta ciudad y este festival. Durante mucho tiempo estrené mis películas en festivales en España. Y ahora me ha dado por hacer incluso películas más pequeñas para ir a los distintos festivales y conocerlos. Estoy contento e interesado por conocer Gijón y su festival.

–¿Cómo se decide a dedicar esta última a su padre?

–Es mi padre el que aparece por ahí, pero no sé si está dedicado a él o su personaje. Es una película extraña, del género películas de padres, espero que no se agote en esa idea, en la de un hijo dedicando una película a su padre. Ya soy grande, tengo la edad que tenía mi padre cuando yo nací. Hay algo en eso que plantea una especie de batalla, como una especie de película bélica entre un padre y un hijo.

–Su padre, es poeta, escritor y crítico de arte. ¿En qué manera le ha marcado su figura para establecerse en el mundo cultural?

–Hubiera sido escandaloso que no me dedicado a algo así. Pero podría haber salido mal. Ha salido bastante bien por fortuna. En el arte no existe mucho la noción de empresa familiar, un abogado espera que su hijo también lo sea, pero en este territorio no es tan frecuente. Pero de alguna manera funciona. Mi padre fue poeta, aunque no le fue como le hubiera gustado. Y ahora estoy yo, como mi hermana, siguiendo esa pequeña empresa familiar.

–¿Es un sector para valientes?

–Hay profesiones con más riesgo, pero sí que diría que es para valientes. Y diría más, para gente que le gusta mucho trabajar, porque son profesiones muy exigentes, contrariamente a lo que se piensa, que el cine es para vagos o perezosos. El cine y la poesía son muy exigentes si se quiere hacer bien. El trabajo no termina nunca

–Hableme de la figura de Clorindo Testa, que da nombre a su nueva película.

–Es un personaje que para mí es como si me dijeran alguien que estuvo en mi vida siempre, como un tío lejano. No recuerdo un momento en mi vida en el que la expresión Clorindo Testa no hubiera existido. Entonces aparece la posibilidad de hacer un filme sobre él, de eso que estuvo sobrevolando siempre ahí. Para mí su nombre significa cosas muy diferentes que para el resto de la gente, que es un gran arquitecto. Para mí es un nombre de los que figuraban en mi casa, de esa especie de lugar sagrado o del cariño de mi padre.

–¿Qué busca transmitir con la película?

–El mundo está lleno de películas con las que al público no les pasa nada, aunque las vean y las entiendan. Espero no haber hecho una película así, sino una que genere un poco de emoción y entusiasmo. Es una película muy humilde, pero al mismo tiempo muy ambiciosa.

–¿En qué situación se encuentra el cine en Argentina?

–Ahora mismo acaba de salvarse de la ruina total, que es lo que hubiera pasado si se hubiesen cortado totalmente las ayudas al cine. Hubiera significado una catástrofe, porque los senadores firmaron una extensión de las ayudas. Pero en el cine se encuentra en una situación muy buena. Porque muchos hemos aprendido a valernos por nosotros mismos sin la ayuda de nadie. Existe una especie de idea, que es contraria al apoyo a las artes. Aparece una especie de común, muy contrario a los cineastas, que va corriendo los límites de si los cineastas tenemos que merecer determinados favores.