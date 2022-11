Montse Boix: "Solo un 20% de las biografías en Wikipedia son de mujeres"

"Solo un 20 por ciento de las biografías en Wikipedia son de mujeres. Este tipo de festival es especialmente interesante porque pone en valor a cineastas o mujeres que habitualmente no están en los circuitos habituales". Montse Boix, periodista, es la delegada de igualdad en Televisión Española. Esta tarde, a partir de las 18.30 horas, impartirá un taller sobre edición de Wikipedia, en el Antiguo Instituto, en el que los participantes contribuirán a hacer visible el trabajo de las cineastas. "Aprovecharemos el FICX para hacer foto a las cineastas, subirlas a sus perfiles con su biografía, y completar o crear las que hagan falta", relata.

Esta actividad surge tras otra realizada en la pasada edición, en la que pusieron el foco en esta circunstancia, en esa necesidad de corregir esa brecha. "La cifra del 20 por ciento es muy baja. Uno de los elementos importantes es la relevancia, si no hablamos de las cineastas, después no podemos escribir sus biografías en Wikipedia, porque nos discuten su importancia, es permanentemente la batalla que tenemos", cuenta Boix.

¿Y por qué la figura de la cineasta está en un segundo plano? "Es un problema de presupuesto, las películas que hacen las cineastas tienen menos fondos y es más difícil para ellas conseguir que se vean", relata, para volver a hacer hincapié en la importancia del FICX a la hora de descubrir "un montón de mujeres que están en el circuito, pero que muchas veces no nos dábamos ni cuenta".

El trabajo de edición de perfiles en Wikipedia lo llevan realizando desde hace tiempo. "No participa en el FICX, pero por poner un ejemplo, es increíble que gente como Amparo Climente no tuviera nada", subraya. "Es que a veces vamos tan rápido que no tenemos tiempo para indagar, por eso es necesario para que sean reconocidas que esté ahí su perfil", añade Boix.

En este FICX no se marcan una meta. "Dependerá de la gente que asista, pero estaría bien llegar a una unas diez fotos y otros tantos perfiles", cuenta Montse Boix. Pero sí tiene apuntados algunos nombres. "Veronique Jadin, por ejemplo, no tiene ni siquiera su biografía. Ya le hemos hecho el texto, ahora nos falta su imagen. También hemos aprovechado estos días para poner en marcha la de Lur Olaizola, que estaba en euskera, pero no en castellano. Incluso a Sonia Grande o Manuel Martelli les faltan las imágenes", explica la periodista Monste Boix.