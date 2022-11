El Gijón Sound volverá a sonar por su cuenta y se independizará en un año del Festival de Cine

El Gijón Sound Festival cierra hoy con una fiesta triple su última jornada de una edición que, si todo va bien, será la última que se lanza vinculada al Festival de Cine de Gijón (FICX). Ambas citas aunaron fuerzas en 2020, año del confinamiento, para animar al público a ver, en conjunto, dos ediciones exclusivamente online. Una alianza que se mantuvo el año pasado por las restricciones de aforo y que sigue vigente en esta edición, con la presencialidad ya recuperada, por el temor hace meses de posibles nuevos repuntes de contagios. Pero los organizadores trabajan ya para intentar volver a sonar por su cuenta en 2023, incluso recuperando su fecha habitual de programación, en abril.

"Nuestra idea siempre fue una fusión temporal porque una ciudad como Gijón se merece dos festivales diferentes que apuesten desde su lado por las cuestiones artísticas. No tiene sentido que seamos la banda sonora del FICX", valora José Luis Quirós, responsable del festival junto a Francisco Rimada.

Pese a los cambios forzados por la pandemia, el festival termina hoy con buenas sensaciones y con varios pases que colgaron el cartel de "entradas agotadas", entre ellos, la actuación de "The Meanies" el día 11, la de "Infamous Monster" de este miércoles y la de "Fee Reega", que actuó el jueves. Tres ejemplos que suenan muy diferente y que para Quirós representan bien la "esencia" del festival. "Desde siempre la idea fue no encasillarnos en ningún estilo, porque el festival para nosotros es una apuesta de ciudad, un proyecto que quiere aprovecharse de la infraestructura de Gijón para programar lo que la ciudad demanda. Esperamos algún lleno más en las actuaciones de este último día", explica. El cierre de hoy empieza a las 21.00 horas, en el teatro de la Laboral, con un concierto de Rocío Márquez y "Bronquio", con sus aires flamencos. Y, a la noche, dos fiestas: una de Bárbaro Chico en la Sala Tizón a las 23.00 horas (acompañado de varios artistas como Félix Alimaña y Frank Popp) y otra a cargo de DJ Hell y Eulogio, también con varios artistas invitados, a las 23.30 horas en la Sala Albéniz. "Estamos muy a gusto con la programación de este año", reconoce Quirós, que aunque aplaude la acogida explica que desde el Gijón Sound no son muy de hacer números. "Valoramos más la calidad, cómo sale la gente de la sala tras un concierto, y el PIB emocional de la ciudad subió mucho esta semana", cuenta, entre risas. Ahora, el festival vuelve a los despachos pero con un objetivo claro si el covid-19 sigue tranquilo: un Gijón Sound en 2023 como el de la vieja normalidad, en solitario y en abril: "Es una época que nos gustaba para desestacionalizar la oferta cultural".