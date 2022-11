Patricia Ferreira, cineasta: "El cine puede ser un arma política, una bomba, pero los autores estamos limitados"

La cineasta Patricia Ferreira (Madrid, 1958) es la primera galardonada con el Premio Comadre de Cine que impulsa este año el Festival de Cine de Gijón (FICX) de la mano de la Tertulia Feminista Les Comadres. El homenaje se acompaña en esta edición con una proyección especial de uno de los filmes icónicos de la autora, "Los niños salvajes", que cumple diez años.

–¿Cómo sienta este premio?

–Con mucha alegría. Y yo no soy una persona que me gusten excesivamente los premios, tengo cierta fobia para ponerme delante de una cámara y subirme al escenario y siempre prefiero ser la que está detrás , así que no estoy acostumbrada a dar brincos de alegría por premios. Pero el día que me llamaron por este sí lo hice. Supongo que a veces sí te apetece recibir reconocimientos y en este caso me hace ilusión formar parte del inicio de este nuevo premio. Y, claro, porque es un premio impulsado por las comadres.

–Se conocen.

–Que lo entreguen ellas es un plus. Las conozco desde que me siento feminista. Ser feminista y no conocerlas es rarísimo (ríe). He vivido algunos de los momentos más emocioantes de mi vida profesional con ellas, como cuando el "Tren de la Libertad", que nos organizamos para grabar e hicimos un documental fantástico.

–Dijo más veces que tampoco entendía el cine como gran herramienta política. ¿El cine puede aún ser político?

–El cine puede ser un arma política y de avance social imparable, absolutamente. El problema no es que no lo sea, que lo es, y si encima te lo planteas y lo haces conscientemente puede ser una bomba. Se han dado avances sociales por estrenos de películas. El problema, entonces, es el cine actual, su capacidad para llegar a sus destinatarios, la capacidad de los directores de realmente ser autores, no porque no sepamos, es que no nos dejan. Estamos limitados. Pero si realmente logras hacer un cine autoral, tienes en tus manos un arma poderosísima.

–Dice el FICX que cumplidos diez años "Los niños salvajes" envejeció bien.

–Sí, la veo alguna vez y es una película que no me cuesta volver a ver. Que normalmente nos cuesta a los autores, porque con la distancia ves errores o cosas que hubieses querido hacer de otra manera. Con esta no me pasa, así que igual quiere decir que no está mal (ríe). También es verdad que tenía un lenguaje cinematográfico que sigue siendo muy actual, con la cámara en mano y una iluminación muy realista. Los personajes también siguen siendo actuales, creo.

–¿La adolescencia está lo suficientemente presente en el cine?

–Está muy presente en todos los medios audiovisuales, porque al final buscan público y para hacerlo tienen que tocar temas con los que distintos tipo de público se vean identificados. Hay mucho material sobre ellos, incluso series y productos que nos pueden parecen de menos valor artístico que acaban por ser igualmente interesantes. Lo que pasa es que "Los niños salvajes" estaba lejanamente inspiranda en un hecho real y partía en una sensación, la del título: los niños salvajes. Una expresión que yo escuchaba y me molestaba muchísimo. ¿Dejamos de ser jóvenes y se nos olvida lo que hacíamos cuando lo éramos? Si queremos resolver los problemas que decimos tener con los adolescentes debemos hacer un mejor análisis. Por eso quise hacer la película.