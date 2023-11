"Con el fin de las minas no se acaba la conciencia de clase en las Cuencas"

Elisa Cepedal (Barredos, Laviana, 1982) es una de las tres cineastas asturianas que compiten en la Sección Oficial en la 61.º edición del FICX. Una cita especial para la autora de "El cine, 5", que lleva ya 18 años residiendo en Londres, pero que aún mantiene un vínculo muy estrecho con Asturias.

–Vuelve al FICX. ¿La mejor excusa para volver a casa?

–Sí. En 2019 fue la última vez que estuve en el FICX. A mi siempre me presta estar en este festival. Porque siempre me apoyó desde el principio. Con mis primeros cortos me hizo un foco en 2017, estrenó mi primer largo, ahora lo mismo con el segundo... Por eso volver a casa y estrenar un trabajo sobre la Cuenca Minera es una satisfacción enorme.

–Su trabajo entró en la Sección Oficial, en Retueyos, donde compiten tres asturianos. ¿Es un buen momento para la producción autóctona?

–Es que no es solo el hecho de que haya asturianos en el FICX en Sección Oficial, que eso significa claramente que se están haciendo muy buenas películas en Asturias. El hecho de que haya cineastas en Asturias, haciendo cine tan interesante, lo que hace es que se cree una especie de comunidad. Ahora no te sientes sola, en mi caso cuando empezaba a hacer cortos no conocía a nadie más. Con el paso de los años ya me empecé a poner en contacto con Ramón Bande, Diego Llorente. Ahora hay una especie de comunidad de trabajo, y las películas que hacemos comparten muchas preocupaciones, tanto formales como de tema.

–¿Como surge "El cine, 5"?

–Cuando terminé la anterior película, "El trabajo o a quién le pertenece el mundo", tuve muy claro que la siguiene película sería sobre Barredos, mi pueblo, a partir del archivo fotográfico de mi abuelo, que fue el fotógrafo local. Toda la documentación de los años cincuenta a los setenta es suya. Siempre había oído muchas conversaciones, de protestas, manifestaciones y huelgas durante el franquismo, que me llamaron la atención. A través de indagar en esa historia, que no la viví en primera persona, quise entenderme a mí a partir del lugar donde vengo y de donde viene mi conciencia política.

–¿Qué destaca de esas raíces en las que ha indagado?

–Barredos es un pueblo muy pequeño, es casi una barriada minera y cuatro calles más, que muchos no conocerán en Asturias. Es un lugar con una comunidad muy fuerte, en la que había mucha solidaridad y organización vecinal, y también resistencia antifranquista. Quería ponerlo en valor.

–¿Cómo ha sido esa experiencia para usted de rodar sin un guion previo al rodaje?

–Siempre hacía muchos cortos de ficción, con lo que existía ese guion. Es cierto que hice antes del rodaje algún proceso de escritura a raíz de la investigación. Pero el proceso ha sido diferente. Acumulé mucho archivo fotográfico de mi madre y de los vecinos, porque no conservamos los negativos de mi abuelo. A partir de ahí entrevisté a los vecinos que vivieron esas historias. Y fue entonces cuando articulé la película. La experiencia ha sido muy interesante.

–¿Cómo era su abuelo?

–Se llamaba Corsino García Alonso. Nació en El Condado, pero vivió muchos años en Barredos. Era minero y fotógrafo, porque como muchos en aquella época necesitaba trabajos para sobrevivir. Descubrí que fue uno de los que se encerró en el Pozo Carrio durante la "huelgona" del 62. Un día vino la Guardia Civil a casa para decirle que estaba despedido de la mina, aunque más adelante volvió de nuevo a trabajar. Entonces ese tiempo intermedio se dedicó íntegramente a la fotografía.

–¿Qué más personajes descubre en su película?

–Está lCarlos "el cura", que lo conocían por el cura obrero porque trabajaba en la mina, porque no quería vivir de una limosna, tener un salario y conectar así con las condiciones de la gente de su parroquia. El tío de mi madre se mató en la mina y fue Carlos "el cura" uno de los que le sacó del pozo. También, aunque no salga en la película porque tenía que hacer una selección, quisiera destacar a Pablo "el zapatero", que tenía un negocio, y en esa trastienda hacía reuniones clandestinas en as que daba a los chavales más jóvenes libros de política para empezar a concienciar.

–¿Qué importancia le da seguir indagando a nuestro pasado en el cine?

–Lo que no quiero es que se olvide la historia. Parece que con el fin de la industria minera se acaba la conciencia de clase en las Cuencas. Pero es muy importante recuperar esas historias, que no caigan en el olvido. El cine ayuda a que los jóvenes no olviden de donde vienen. En España hay relatos muy falaces, como que el Rey Juan Carlos trajo la democracia. Por eso lo importante es dar nombres a esa gente que luchó por libertad.

–¿Cuál será su siguiente proyecto?

–No sé aún. Me gustaría volver a hacer algo más sobre Barredos.