Crítica del FICX: Una belleza abrumadora

Katia y Maurice Krafft, vulcanólogos conocidos por su audacia en la observación de las erupciones, que a menudo fotografiaban a una distancia insultántemente próxima, fallecieron en junio de 1991, junto a otras 42 personas, cuando observaban la erupción del monte Unzen, en Japón. A su muerte, dejaron más de 200 horas de grabaciones, un material apetitoso para un documentalista voraz como es Werner Herzog.

"The Fire Within: A Requiem for Katia and Maurice Krafft" se construye a partir de este monumental archivo, que Herzog maneja con sabiduría, alternando las vistas propias de las erupciones con tomas del día a día de la pareja, pero también con una indisimulada dosis de asombro, al constatar que Maurice Krafft era un cineasta talentoso e intuitivo. Sus grabaciones recogen toda la fuerza de una naturaleza desatada, salvaje, abrumadora, irremediablemente hermosa.

En manos de Herzog (que ya había fijado su mirada en los volcanes y en esta pareja de pioneros en "Into the Inferno", 2016), las filmaciones de los Krafft se ordenan de forma armónica en una experiencia arrebatadora en la que, entre erupción y erupción, va afilando su retrato de la pareja de pioneros abocados a un trágico destino. Una operación que ya ensayó en su fundamental "Grizzly Man" (2005), centrada en el naturalista Timothy Treadwell, pero que aquí se salda sin trasladar ese retrato inclemente del sujeto. En el caso de los Krafft, Herzog no oculta su admiración por los dos vulcanólogos a los que dedica este réquiem. Una auténtica sinfonía de fuego y puro cine.