No te fíes ni de tu sombra

Si lo que cuenta Gangs of London fuera cierto, todas las semanas habría una convulsión informativa internacional hablando de matanzas entre bandas rivales. Y vaya matanzas: casas destruidas, campamentos arrasados, explosiones por doquier, tiroteos a mansalva, sangre a borbotones, disparos a quemarropa, cabezas que vuelan por los aires. En su exceso tarantiniano, la serie tiene su perdición (y su encanto para algunos espectadores amantes de las carnicerías). Y la tiene no porque se regodee de forma tan brutal en la violencia (conocemos a sus responsables, no nos pilla de sorpresa), sino porque va de seria y realista en su crónica de los bajos fondos ingleses. La contradicción es tan evidente que cuando llegan las escenas de acción sin medida se deteriora la atmósfera tóxica y sombría construida en el retrato de las familias/clanes donde no te puedes fiar ni de tu sombra. Seguro que te apuñala.