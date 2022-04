Sarcasmo a raudales

Si algo caracteriza al humor patrio, es la exitosa fórmula del dúo cómico frente al monologuista individual del modelo anglosajón. Desde Tip y Coll a Martes y Trece, pasando por las Virtudes, Cruz y Raya o Faemino y Cansado hasta llegar a Pantomima Full, esta pareja de comediantes que con sus vídeos paródicos difundidos en internet han logrado granjearse el favor de los “millennials”, como lo demostró anoche un abarrotado Filarmónica que agotó entradas días antes de la representación.

En su espectáculo está todo muy medido y saben cómo activar los mecanismos de la risa necesarios para que el ritmo no decaiga. A lo largo de seis cuadros despellejan a los personajes más característicos de nuestra sociedad, flipados que van de triunfadores, pero que son en realidad unos pringados bastante patéticos, como demuestra cada uno de los “sketches” que nos hacen saltar las lágrimas. Lo mejor de su humor es que no cae en exageraciones, ni salidas de tono histriónicas, simplemente aprovechan el absurdo de la realidad y lo ponen en evidencia. Y ese confrontarnos con nuestras propias miserias y las de los que nos rodean, es lo que los hace grandes. Casi sin inmutarse, ponen en evidencia al rey desnudo que pulula por las redes sociales y el auditorio estalla en risas y aplausos. Comenzando por los cansinos “foodies” que nos abrasan con sus descubrimientos culinarios brillantemente parodiados en el “sketch” de la Gala Michelín y el hallazgo de las lentejas y la tortilla “construida”, vamos, la de toda la vida. Los emprendedores y todas sus pestilentes frases hechas reciben su merecido en el fantástico duelo entre dos “entrepreneurs” que acaba en pelea de gallos. En este caso, lo más triste es que la realidad supera con creces a la ficción. No falta la mirada ácida y sarcástica hacia los viajeros en todas sus modalidades (mochileros, Interraíl, Camino de Santiago, viajes en grupo, parejitas), o a los “instagramers” y su ridícula exposición, “gin-tonic” en mano. Pero los dos momentos cumbre del espectáculo son el del grupo de terapia para solteros que no aceptan su condición y el de los padres, vistos como una secta, con grandes dosis de realidad y humor negro, que no será muy bien visto por algunos sectores.

Algo tienen de Faemino y Cansado, o al menos a mí me los recuerdan, en la forma de darse las réplicas y en ese coqueteo con el absurdo, que deviene de la propia realidad. Rober Bodegas brilla en su interpretación del desgraciado padre, conmovedor en su escalofriante testimonio y del “single” desesperado, ambos caracterizados con un toque ingenuo, bonachón e inocente que encuentra su contrapunto en los personajes más canallas del culebrilla Alberto Casado, con cierto aire a Risto Mejide. La evidente química entre ambos es la responsable del éxito de sus “gags” desmitificadores y de este humor gamberro que a veces roza, afortunadamente, lo políticamente incorrecto y que triunfó ante un público entregado como el del Filarmónica.