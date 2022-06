Querido José Luis, ayer me llegó esa noticia que los humanos no queremos recibir: habías partido para las praderas de los espíritus. Creo que es, más o menos como cuando nuestros parientes o vecinos, allá por finales del siglo XIX o principios del XX se embarcaban en Vigo hacia América, y ya no regresaban... Ahora, en esas praderas de los bondadosos Dioses, te encontrarás con amigos comunes como Faustino, Ladis o Tico Medina, y otros muchos a los que les podrás contar en qué estado has dejado este mundo caótico que tanto nos cuesta abandonar.

Nos ha dejado la imagen de Sherlock Holmes, con tu pipa de intelectual detectivesco. Siempre me decías: “En casa uso, con frecuencia, la pipa que me ha regalado tu padre labrada con brezo de Navelgas”. Eras un personaje independiente que te daba una imagen un tanto ácrata, pero en el fondo eran afectuoso y cercano; por ácrata que parecieses en el fondo eras un paisano de Pravia. Ahora nos llega la hora de los recuerdos y la nostalgia: nos toca recrear aquellos sábados del Mesón del Conde en donde nos reuníamos un grupo de amigos, entre los que tú destacabas porque traías siempre noticias frescas. Eras como el internet de la época. Te complementabas con Pérez de las Clotas y con otro librepensador como era Ladis. Por cierto, cuando Ladis asistía a las comidas nadie se movía de la mesa hasta que éste se marchaba, porque si alguno osaba marcharse, corría el riesgo de que lo despellejaran; cuando asistía Arturo Fernández, la actuación era total. Hoy me llamó Montini muy afectado mientras me contaba como tú y Diego Carcedo asististeis a su boda. Tras tus éxitos como profesional y corresponsal llegó la hora de “La clave”. Más de un programa se coció entre Boccaccio y el Mesón del Conde mientras se tomaban algo Merino, Ladis y Balbín o durante la partida de dados en la barra del Kway. “La clave” ha sido una maravillosa ventana abierta hacia la convivencia y la libertad, lástima que hoy no exista algo parecido, claro que para ello se necesitaba periodistas de tu talla Aparte de los momentos en que nos vimos en Cudillero, recuerdo, con nostalgia, una de las últimas copas que tomamos, hace unos años, en uno de tus lugares habituales, en “Las Bridas”. Habíamos cenado en “Casa Hortensia” del Centro Asturiano, en compañía de Faustino, Merino y Paco Rodríguez. Alguien propuso tomar una “espuela” en “Las Bridas”, nadie lo dudó ni un solo momento, y allá nos fuimos. Hacía mucho tiempo que no iba por allí y me sorprendió que el camarero que nos atendía se acordará de mí. Juan ya no estaba pero el entorno no había cambiado. Creo que todos cuantos te hemos tratado hemos sido muy afortunados al contar con tu amistad. Pero tú, querido Balbín, has tenido la suerte de contar con la compañía de Julia. Todos seguiremos tu camino y nos veremos en la otra orilla.