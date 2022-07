Dinero de color amarillo

La quinta entrega de la franquicia más exitosa de los estudios Illumination es a la vez secuela de "Los minions" (2015) y precuela de "Gru: mi villano favorito" (2010), y por tanto alterna su tiempo imaginando los años formativos del personaje que dio inicio a la saga y contemplando a las célebres criaturas amarillas con forma de supositorio mientras emiten flatulencias y pedorretas y se golpean mutuamente. Entre tanto, además, finge ejercer de nexo de unión narrativo entre las dos citadas películas previas aunque, en realidad, estas no lo necesiten. Su única razón de ser, por supuesto, es otra: "Los minions" ingresó 1.100 millones de dólares en taquilla. Seguro que nadie irá a ver "El origen de Gru" en busca de innovación, y por tanto nadie se sorprenderá ni de que sus momentos de humor sean prácticamente un calco de los de las cuatro entregas anteriores, ni de que pueda decirse más o menos lo mismo del estilo de animación, los gags visuales y la mayoría de los elementos argumentales. Es cierto, eso sí, que carece de la agradable sensibilidad anárquica que atesoraba la película de 2017 ("Gru3") y que a cambio, en virtud de su ambientación en los años 70, no solo ofrece resultones guiños tanto a las películas de Bruce Lee como al cine blaxploitation, sino que exhibe una banda sonora con versiones de temas de Santana, Linda Rondstad y Steve Miller Band. Pese a lo que ese dato pueda sugerir, sin embargo, no tiene ningún sentido ni ofrece aliciente alguno más que para aquellos espectadores que solo pueden ir al cine acompañados de mayores.