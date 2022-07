Volvieron con Marc Anthony los grandes conciertos a la ciudad y algunos les supo poco. La frase que titula esta pieza la escuchó un colega entre el público que salía del Carlos Tartiere tras hora y media de concierto, doce canciones de casi toda su carrera y un bis en forma de "Vivir mi vida" kilométrico. El "¡pa encima ye feu!" dice más por lo que presupone pero se equivoca. Viene a decir, y resumo algunas opiniones escuchadas aquí y allá entre ayer y hoy, que el concierto duró poco, que tiró de coros del público y de solos de los músicos, que faltaron algunas canciones y que no es lo que era.

Bueno. Efectivamente, el Marc Anthony de 2022 no puede ser el Marc Anthony de "Y hubo alguien" (1997) o "Valió la pena" (2004). Ni siquiera el de "Vivir mi vida" (2013), por citar tres que sí sonaron y que estuvieron en su momento en lo alto de las listas. No todos los estilos tienen las mismas exigencias ni todos los artistas la misma consistencia a lo largo de su carrera, pero con 53 años, dedicándose a la salsa y teniendo en cuenta que venía de hacer 6 conciertos en los últimos diez días creo que vino a cumplir con el trabajo y que lo hizo bien. No hubo fuegos artificiales pero le aguantó la voz el repertorio previsto (es el mismo que está haciendo todas las noches en esta gira); el retraso de media hora, quizá algo menos, entra dentro del minutaje de cortesía de los macroconciertos; su banda bien vale el precio de la entrada, y escuchar en directo ese torrente de metales y ritmo en estos tiempos de máquinas de bajo profundo sintetizado se me ocurre que puede ser tan revelador como entrar al camarín de Candamo y descubrir la pintura del caballo. Dejando aparte los problemas (mejor que se hubiera comunicado antes) de tener que vaciarse los bolsillos para entrar, dejar el paraguas fuera o que no se pudiera entrar ni con el bocadillo, y volviendo a lo musical y al show, creo que lo de menos, sea guapo para Miss Paraguay Nadia Ferreira (su pareja, 23 años) o feo pa "perru" como pensaría esa espectadora, casi fue él.