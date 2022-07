En la muerte de Carlinos Sierra

La desaparición de Carlos Sierra me llena de pena, pensando que no volveré a verle nuevos colores. En el comedor de mi casa cuelgan, y colgarán siempre, dos cuadros emotivos. Uno es la copia de sí mismo, que está en el Bellas Artes y que es portada de mi libro "Desde mi ventana". Como era muy lento y minucioso, a veces, aún más que Antoñito López, una mañana me cabreé con él, desmonté mi cuadro del caballete de su estudio y me lo traje, inacabado, pero bien suyo. El otro es una acuarela que desde un estudio anterior hizo por encargo de Eloína del piso que ambos creían que yo había vivido de soltero, confundiéndose de altura, pero no menos genial. Así era desde que le conocí en La Quintana con sus amigotes de bohemia y arte.

Desde hace años tenía reconocimiento no exento de sus cosas. En Latores, en el antiguo restaurante, se enfadó con el dueño, y se llevó, con el auxilio de Aida y un arquitecto cuyo nombre no recuerdo, la pieza que pincelada a pincelada llevaba años pintando el Montsacro. En uno de mis ingresos hospitalarios, convenció al bueno de Fernando Masaveu, que me trajera desde Somió un fabuloso cuadro suyo de Oviedo, pintado en el Naranco, que, en efecto, me levantó el ánimo. Ese óleo es una joya no solo por la autoría de Carlinos sino porque Oviedo quedó parado históricamente y el Naranco si nos lo destrozan con la Ronda Norte, tampoco será el mismo.