Carlos Sierra, un dandi de la pintura

Gozar estos días de verano en donde nuestra naturaleza se quita rabiosamente su manto húmedo para mostrarse verde, maliciosa y exuberante, inunda mi memoria, al pasear y observar el esqueleto quejoso de un manzano o las líneas que las zarzas dibujan sobre las lindes de nuestro paisaje, bellas incluso en su peligro, la figura de Carlos Sierra. Hay sensibilidades artísticas que nacen independientes, aunque se forjen entre las de sus contemporáneos sin ningún tipo de renuncia. Eso ocurre con Sierra, a quién su personalidad atractiva, solitaria a su modo y concentrada, lo alejó en su vida de toda pintura hecha o conocida para ser él mismo, aunque su obra, sin quererlo, se haya acercado, más por azar o curiosidad que por convicción, a esa otra pintura que el gran público conoce. No se le puede reprochar a nadie esa lectura, pues Sierra decidió caminar libre sin avisar por qué caminos y su pintura, lejos de circular por las autopistas del arte, se afanó siempre en crear senderos llenos de vericuetos a través de los cuales el artista, con el sigilo y picardía propios de la mocedad, se acercó a autores de sobra conocidos con López o Wyeth a la cabeza. Ello no conlleva al exceso o escasez de méritos de unos y otros, pero cuando uno se enfrenta a lo que ya podríamos llamar un autor de culto como Sierra, las aristas y relaciones de su trabajo respecto a otros pueden restar valor a lo que en este caso significa su legado artístico.

Desde mi primera exposición en la Sala BBVA de la calle San Francisco de Oviedo, hace ya veinte años, Carlos me animó a seguir el camino de la pintura, y en su amistad mágica y libre, pude entender que el pálpito de la naturaleza y el ahondar en su esencia a través de la pintura fueron para él razón más que suficiente para vivir y para dejarse llevar. Esa desconexión aparente con el circuito al que todo artista parece abocado a pertenecer fue precisamente la mayor fortaleza de su trabajo, donde la vida nace a borbotones sobre el papel o el lienzo, clamando en ellos la felicidad que le producía mirar hacia la naturaleza. Sierra se acercaba a ella para despojarla y poseerla con pasión, de ahí su fuerza y a la vez su misticismo. No tiene el ánimo de los hiperrealistas que, en ocasiones, en el afanoso equivoco de describir, se olvidan de que la pintura también ha de contar. Sierra contaba, pero quería contar tantas cosas, tantos sentimientos, tantas sensaciones a través de la pintura, concentrada toda ella, que sus descripciones de las cosas resultan fascinantes. En ese mismo camino personalísimo asoma a simple vista el aparente castigo al que le llevó: el de no ser conocido por el gran público, o el no haber entrado en la lista de los más buscados entre el coleccionismo nacional, que en ocasiones ha abrazado autores cuya valía se la come Sierra al primer asalto.

Lo bueno es que a Carlos eso –al menos así se percibía en su conversación– nunca le importó, y en su sagacidad de dandi culto, se saltó las razones y necesidades que en ocasiones tanto nos incordian a los artistas. Ojalá su ingente legado inunde las miradas de quiénes no le conocen, y su pintura salga de Asturias y se pierda entre quienes logran aun sentir esa emoción ancestral al mirar el tronco de un castaño o los pliegues de una flor. Ya sé que es poco popular la idea esa, de que lo nuestro deje de serlo, y menos aún que un legado artístico supuestamente autóctono se disipe, pero es que Sierra no es un pintor asturiano, sino un pintor de las cosas universales que han de conmover al hombre, y como él era un hombre de altura, estoy seguro de que en su interior albergaba esta misma idea. Que el tiempo que todo lo sabe le ponga en el sitio que le corresponde. Descansa en paz querido Carlos, vivirás siempre en tu pintura.