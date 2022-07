Adolfo Saro: Años de lucha y esperanza, por José Manuel González García

Conocí a Adolfo Saro en Oviedo a finales del verano de 1992. En ese momento sabía que me incorporaría a mi puesto de profesor de Secundaria en el IES Ramón Areces de Grado y comencé a buscar alojamiento y a organizar mi traslado a Asturias desde mi León natal. Yo había estudiado Historia en la Universidad ovetense una década antes y conservaba buenos amigos de entonces, entre ellos Tino Brugos, con quien había compartido años de facultad y posterior activismo en los Comités de Solidaridad con América Latina. Fue a través de Tino como conocí a Adolfo. Ambos eran cántabros y compartían una buena amistad entonces.

Pronto nos planteamos crear un colectivo gay, pues nos parecía que era totalmente inaceptable el que no hubiera uno en Asturias, cuando en otros territorios hacía años que venían funcionando. El colectivo habría de ser gay, pues unos meses antes ya se había creado una organización de lesbianas (el Coleutivu de Feministes Llesbianes de Asturies), y entonces los colectivos mixtos apenas si existían, aunque desde un principio planteamos el que fuera una organización abierta a toda la comunidad lgtb (entonces se utilizaban más las siglas glbt).

Y así comenzamos a diseñar el proyecto, en el que el entusiasmo de Adolfo Saro fue siempre destacado. Desde el principio se sumaron otros amigos, entre los que cabe destacar al catalán Jordi Pascual, mi pareja en aquel momento, que se había trasladado desde Barcelona para vivir conmigo en Asturias, y el extremeño Julián Alonso, a quien conocía también del activismo en los Comités de Solidaridad. Los cinco teníamos en común no haber nacido en Asturias (en mi caso mi madre era asturiana y la mayor parte de mi familia vivía aquí), además, Tino, Julián y yo nos dedicábamos a la enseñanza.

Comenzaron las reuniones, entonces siempre presenciales. Nos reuníamos en bares, muchas veces en nuestras casas, especialmente en la mía, pues yo era el único, por influencia de Jordi, que tenía un ordenador, algo bastante novedosos y raro entonces. Al final, sobre todo nos veíamos en la sede del Consejo de la Juventud de Oviedo, que acabó siendo la sede oficial de lo que sería la posterior XEGA.

Adolfo, con su capacidad de liderazgo y buen carácter y con su conocimiento del movimiento estudiantil, facilitaba las tareas más burocráticas. Hubo que hacer un manifiesto fundacional y buscar el nombre para la organización que pretendíamos crear. Habría de ir en asturiano y ser fácil de enunciar. Así, tras varias propuestas nos inclinamos por Xente Gai Astur, cuyo acrónimo habría de ser XEGA.

Ya solo faltaba presentarnos ante la sociedad asturiana. A propuesta de Adolfo, decidimos que sería el 1 de diciembre, fecha en que se conmemoraba el Día de lucha contra el sida, cuando presentaríamos la asociación a la comunidad lgtb asturiana. Al acto estuvo invitado Jordi Petit, histórico activista, así como una veintena de personas. A lo largo de la espicha en un restaurante ovetense, debatimos, y aunque con reticencias, el proyecto fue muy bien acogido.

Hay que recordar que el sida era entonces una enfermedad incurable y que suponía en no pocos casos un motivo de discriminación para el colectivo gay. Elegir el Día del Sida como fecha fundacional del colectivo era una apuesta por combatir la discriminación; y tener con nosotros a Jordi Petit era una forma de reconocer su trayectoria y asumir como propios los retos del movimiento que nos precedió.

Luego vino la presentación ante los medios de comunicación, la celebración del primer 28 de junio, día del Orgullo, la propuesta de iniciativas políticas para los partidos asturianos, la presencia en la calle, en definitiva, un activismo entusiasta y esperanzador, que en mi caso, se ha prolongado hasta nuestros días. En esos primeros años, la figura de Adolfo fue omnipresente y determinante en muchos aspectos, en especial, porque dio visibilidad al colectivo en los medios y porque estableció líneas de colaboración con las instituciones y las fuerzas políticas y sociales.

Adolfo Saro se implicó al máximo en la batalla contra el VIH-SIDA, combatió al discriminación y luchó porque nuestras parejas se constituyesen en parejas con derechos. Lo hizo siempre con entusiasmo y con alegría.

Cuando hoy me he enterado de su fallecimiento, aunque desde finales de los años noventa nos habíamos alejado por seguir caminos en ámbitos diferentes del activismo, no he podido menos que sentir una enorme tristeza, mezclada con el orgullo y la satisfacción de haber compartido con él aquellos primeros años de XEGA, repletos de vivencias enriquecedoras y de compromiso en favor de un mundo sin discriminaciones por razón de identidad u orientación sexual. Gracias Adolfo por tu compromiso. Tu recuerdo permanecerá en nuestra memoria. Y como los antiguos romanos: Que la tierra te sea leve. Hasta siempre.

José Manuel González García, cofundador de XEGA y su coordinador entre 2002-2006