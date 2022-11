Entamé esti artículu en feches d’evaluaciones finales, y quedó escaecíu, arrequexáu nel archivu de borradores. Entamárelu cuando sal el tema de les chuletes, de los plaxos de trabayos, de copiar de los collacios qu’aprovecharon el tiempu n’estudiar, y otres «copies» que tán presentes nel mundu académicu. Profes o maestros, falamos a veces de lo que supón esta práutica tan estendida. Apropiase de los conocimientos d’otru p’algamar unos resultaos aceutables nes notes ye obrar con poca ética. Otra cosa ye llevar apuntada una fecha o una fórmula o un títulu cuando resisten a recordales. Sicasí, nun voi a poneme agora a moralizar sobre esto y hai que tener en cuenta que los escolinos tamién deprienden ellaborando’l «chuletarium», magar que pienso que n’adelante nun les van a necesitar porque cola nueva llei paez ser que pasen de cursu ensin falta d’aprobar.

Pero el mundu del copietéu ta presente en munchos fasteres de la sociedá, forma digamos una gran vecindá o la comunidá de los copiones, que ye mui numberosa y que molesta abondo; copia d’idees, de xeres, d’atuendu, y si acasu hasta de la sonrisa. La envidia preside estos comportamientos, sí. Y si nos vamos al mundu del arte, habría pa escribir páxines y páxines.

Cuando la Feria del llibru de Xixón, tuviemos como ponente, a propuesta de la Asociación d’Escritores d’Asturies, a Manuel Rico, presidente de la Asociación Colegial de Escritores de España, Manuel pronunció una brillante conferencia sobre «Los escritores na era dixital». Un de los temes que salieron nel coloquiu foi el plaxu o copiar ensin nengún reparu: obres, idees, estilu, versos o poemarios y testos, ensin saber, dende llueu, cómo abordar esta estafa.

Voi céntrame asina nel mundu de la lliteratura, onde l’atrevimientu de la copia ye un fechu. Pueden alcontrase versos tuyos encabezando poemes o arriqueciendo’l so conteníu, y ¿quién ye a demostralo? Cuando pasa un tiempu, naide va dir a ver quién copió de quién nin quién ye l’orixinal. Naide va dir a comprobar quién escribió primero el poema, o el testu. Naide va comprobar nada, salvo dalgún críticu lliterariu cualificáu que quiciabes por distintes razones hasta-y pueda pasar desapercibío.

Alcuérdome d’una conversación que tuvi va munchos años con un poeta amigu. Afirmaba él que nun publicaba los sos poemes pa que nun los copiaren los chupócteros qu’anden sueltos. Les redes sociales son nesti casu la gran aldea lliteraria, onde tol mudu se dedica a bilordiar y a afalagar y un erial onde too val.

Ye de xusticia dicir que naide dulda de la influencia de los autores que nos gusten, los que lleemos y relleemos, los qu’almiramos... Son ellos los grandes maestros lliterarios que nos avalen, que nos deprienden, pero una cosa ye la ¡la influencia! y otra el copietéu descaráu. Dalgunos y dalgunes hasta se faen famosos a costa de plaxar a los grandes, a otros poetes, conocíos y hasta amigos. Y lo peor ye que son almiraos / es pola reinante «chusma lliteraria». Eso ye mui fuerte. Eso solo lo sabe el que reconoz los sos versos, nos poemes d’otru o d’otra poeta, y encima tien que callar, rumiar y morder, y ver cómo’l chupócteru o la chupóctera biebe los sos versos y con mínimos cambios inxértalos al so acervu poéticu. Nun salgo del mio plasmu. Llei un poema nuna revista qu’hasta duldé si yera mío, pero, non, firmábalu otra persona.

Esto califícalo Pablo Sabalza, nuna escelente reseña sobre esti mesmu tema, d’estafa lliteraria, un escritu acertantísimu. Asina construyen dalgunos un poemariu enteru. Y medren colos afalagos ya chufes de los que los adulen ensin parar, sobre too utilizando les caleyes de les redes sociales, que dan pa too, y onde se ve a les clares «el copietéu constante». Sobre too cuando roben versos a dalguién con una forma singular d’escribir y de facer poesía, dalguién con una reconocida trayeutoria lliteraria. El plaxu ye delitu. Pero, quién ye quien a denunciar que-y robaron los sos versos, el so estilu, o cachos d’obra cuasique calcaos. Y refiérome a la poesía, pero el plaxu ta presente tamién en tou tipu de testos.

Hai muncho redactao sobre’l plaxu, daría pa una conferencia llarga a la que nun diben asistir los que nun quieren oyer tales coses. Y lo mesmu hasta se piquen cuando llean esti artículu, pero nun hai mayor verdá que «quien se pica, ayos come».

Y a propósitu d’esta denuncia, que faigo con conocimientu de causa, convídovos a lleer el estupendo artículu «Copiones de los Renglones» de Pablo Sabalza (que yá cité) nel Blog «La cometa del miel». Pablo fai un gran repasu per esti mundu de chupócteros, y duelse del copietéu reinante nesta sociedá d’envidies y egoísmu.