Pájaro y caracol

El jurado que ha concedido el XXXI Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana a Olvido García Valdés ha destacado de su obra, entre otras características, su "sintaxis enteramente personal con la que busca despojamiento, desnudez y esencialismo". La sintaxis (que no es otra cosa que la manera en que organizamos las palabras en un texto), tiene una consecuencia directa en el ritmo de aquello que escribimos o decimos. La poesía de Olvido, desde sus comienzos, mantiene un vínculo muy estrecho con su forma de relacionarse con el ritmo (respiración): los versos, como las escenas de una película, dirimen en su montaje su carácter y casi diría que su sentido final. La autora de "ella, los pájaros" ha sometido mayoritariamente a través de la yuxtaposición el ritmo de sus poemas y eso se ha traducido en una escritura ajena (diría que hasta contraria) al gusto por la rotundidad y el acabado perfecto tan de la poesía que busca alabarse a sí misma. Es la propia poeta quien lo expresa a las claras: "suprimir: suprimir imágenes o nexos innecesarios, decir lo menos posible: con frecuencia la fuerza de un poema no está en lo que dice, sino en lo que calla (…) vigilar contra los hallazgos, contra lo redondo, contra lo agradecido y esperable".

La poesía, al fin y al cabo, como un ejercicio de sobriedad e indefensión. Sobriedad que se nutre de centrarse en lo esencial. Indefensión como resultado de situar al poema en su propia intemperie, sin trampantojos ni retóricas envolventes. Cuando se lee un poema suyo, el lector es incapaz de proyectar una lectura cenital o encaramarse a la atalaya del "esto ya lo veía venir…". La misma indefensión que respira el poema la respira quien lo lee. Así es la poesía de Olvido: un lugar donde medra la intemperie y donde el lector asume la lectura como un proceso lento, dilatado; "el poema es siempre retrospectivo".

Cuando Clarice Lispector afirma que "el mundo está ensimismado mientras no llega el arte y lo hace manifiesto" no puedo dejar de pensar cómo en los poemas de García Valdés ese ensimismamiento perdura paradójicamente transformado en una claridad (que no transparencia) que se distingue como uno de sus rasgos de estilo. El lenguaje ocupa el espacio que le brindan los objetos, la naturaleza. Hay una condición material muy evidente en la poesía de la que hablo. Con ello se puede comprobar el falso mito poético de lo abstracto. El dudoso prestigio de lo lírico. Por el contrario: la poesía es hija de la precisión.

Releyendo "caza nocturna" o "Lo solo del animal" me atrevo a subrayar la aspereza dulce o la dulzura áspera de un tono que así conforma su soledad y singularidad. "El poeta es siempre un animal solitario". Así ha llegado Olvido a donde ha llegado: sin gregarismos ni deudas. Cuando, de manera intencionada, se confunde buena vecindad con enfrentamientos tribales, la poesía cede su sitio a la política. Por eso la soledad del poeta tiene algo de posición ética. Una autora puede ofrecernos muchas enseñanzas siempre y cuando no condicionen la independencia de su escritura. Cuando se afirma que tal vez el exceso de proximidad evita conocer los poemas que una misma escribe podría decirse lo mismo de quien escribe estos apuntes: la lectura de la poesía de García Valdés desde 1990, es decir: crecer, madurar, despojarse, educarse con ella, tal vez me sume también en un desconocimiento y lo escrito hasta ahora no sea más que un estéril tanteo. Es una audacia tratar de contener en unas pocas líneas un recorrido que llega hasta un premio de la categoría que ahora celebramos. Por eso prefiero que sea la propia escritora quien ocupe mi lugar y concluya diciendo: "Quien trabaja el poema es pájaro y caracol a un tiempo, leve, y audaz y concentrado, reconcentrado en sí, quieto, ensimismado".