Pompas contra la irrelevancia

Los trenes no circulan a la hora, las carreteras están llenas de baches y la sanidad pública al borde del colapso, pero pídeles que organicen una ceremonia y los británicos la bordan. La coronación de Carlos III ha sido un éxito; todo salió a la perfección a pesar de que el tiempo, británico al fin, no acompañó. Se estima que unos 20 millones de súbditos vieron la ceremonia en televisión, unos 9 millones menos que la audiencia televisiva del funeral de la Reina Isabel y el consenso parecía ser que la gente se sentía "proud to be British" (orgullosa de ser británica).

La monarquía británica es la única europea que corona a sus reyes y reinas con una ceremonia cuyos orígenes se remontan a hace más de 1.000 años. También es peculiar el hecho de que Carlos III sea la cabeza de la Iglesia de Inglaterra, una tradición instaurada por el rey Enrique VIII en 1536 que parece tener poco sentido en 2023; no deja de ser curioso que Carlos y Camila se casasen en una ceremonia civil dado que ella estaba divorciada. La coronación es fundamentalmente una ceremonia religiosa que contrasta con la realidad del país: en el censo más reciente (2021) y por primera vez en la historia, menos de la mitad de la población se describia como "cristiana". Nadie sabe cómo será el reinado de Carlos III, pero todos los observadores están de acuerdo en que su mayor amenaza es la irrelevancia. Una encuesta reciente para YouGov manifestaba que un 78% de los jóvenes entre 18 y 24 años no tienen ningún interés en la monarquía. Para muchas personas, la coronación muestra de forma inequívoca las grandes diferencias entre los ricos y los pobres, y les parece escandaloso que un gobierno que no se puede permitir una subida de salario digna para las enfermeras, cargue con los gastos millonarios de tal celebración. Tuve la ocasión de conocer al entonces Príncipe de Gales en una recepción en su residencia oficial de Clarence House en el 2015. Confieso que me impresionó la facilidad con la que entabló conversación con todos los asistentes, aunque al fin y al cabo… ¡Este era fundamentalmente su trabajo!