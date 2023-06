"Amaro, es usted un caballero"

"Esto no es histórico, es verdadero". Es el título del libro de memorias que Amaro González de Mesa (Oviedo 1924 - Madrid 2023) escribió, inmortalizado sus recuerdos de su tan dilatada carrera diplomática. Recuerdos que relató con referencias que transcienden, incluso, a experiencias anteriores a las que cuenta tras alcanzar el aprobado en la oposición a la carrera diplomática. Es el caso de su estancia en el Colegio Mayor Cisneros, de Madrid, mientras preparaba el doctorado, primero, y la oposición, después. Una estancia que le trae recuerdos como si del primer destino de su dilatada carrera se tratara. Y de ahí el título de su libro, una frase que pronunciaba el bedel de ese Colegio que, según se puede entrever, tan entrañables recuerdos dejó en Amaro.

De su primer destino extranjero, en el Consulado de Marsella, es destacable la experiencia humana que vivió en contacto con tantos compatriotas exiliados en Francia. Él era entonces un joven diplomático español y aquellos sufrían por hallarse lejos de España. Llegaría luego San José de Costa Rica, tres años de destino y el sosiego en un país que además de tener el privilegio de hallarse bañado por El Caribe, disfrutaba de una democracia consolidada, carente por completo del mínimo atisbo de corrupción política.

El Vaticano, nuevo destino, que lejos de ser sosegado –como preveía–, supuso para Amaro, destacado como Secretario de Embajada, conocer los mayores desencuentros que sufrió la Iglesia entre sus jerarcas, una constante del pontificado de Juan XXIII –primero–, y luego con Pablo VI, todo motivado por la convocatoria del Concilio Vaticano II.

En Marruecos, como Ministro plenipotenciario en la Embajada de Rabat, vivió el descaro con el que Hassan II, aprovechando que el General Franco agonizaba, organizó la "marcha verde" hacia el Sáhara. Fueron momentos muy convulsos y España perdió su colonia del Sáhara el día 14 de noviembre de 1975. Luego, en México, como comisionado del Gobierno Español, se encargó de la apertura de relaciones diplomáticas con ese país, perdidas tras la guerra civil. Siempre recordaba con emoción el izado de la bandera española en México con la presencia del entonces presidente español, Adolfo Suárez.

Definitivamente fue nombrado Embajador de España en Caracas. Recuerdo su nombramiento porque por entonces yo me hallaba viviendo con él y con mi tía Paz en Madrid, y resultó muy emocionante.

Tío Amaro, te echaremos mucho de menos porque más allá de haber sido un patriota español, entrañable con todo el mundo, ovetense de pro, inquieto siempre como gran intelectual que eras, implicado en la realidad política y social, gran cicerone con aquellos familiares y amigos que te visitamos en los distintos destinos que ocupaste… más allá de todo eso has sido una persona muy cariñosa con la familia. Este verano en Lueje, sin tí, nada va a ser igual. Me quedaré con los poemas de William Wordsworth, esos en los que dice que no debemos afligirnos cuando no vuelva el tiempo del esplendor en la hierba porque la belleza siempre sobrevive en el recuerdo.

Como dijera el periodista Juancho Armas Marcelo con ocasión de la presentación de "Esto no es histórico, es verdadero" –y con lo que seguro que todo el mundo que te ha conocido concidirá–: "Amaro, es vd. un caballero".