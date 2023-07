El nombramiento más sorprendente

Estamos acostumbrados a las sorpresas del papa Francisco. Y la nueva ha llegado en forma de nombramientos de cardenales. Como ha hecho en otras ocasiones, este domingo 9 de julio, al final del rezo del Ángelus anunció los nombres de los 21 nuevos cardenales que tiene previsto crear en el Consistorio público que se celebrará en Roma el próximo 30 de septiembre.

Entre ellos, y más sorprendente aún, está don Ángel Fernández Artime, sacerdote salesiano asturiano que, desde 2014, es el Superior General de la Congregación Salesiana, que en el Principado cuenta con dos presencias en Avilés y Oviedo.

Y digo sorprendente porque, en el listado hecho público, la mayoría son arzobispos y obispos, algunos importantes cargos en los dicasterios del Vaticano, otros embajadores del Papa en diversos países. Hay tres mayores de 80 años no electores, esto es, que no votarían en un eventual Cónclave y a los que el Papa quiere reconocer, con el birrete cardenalicio, "su servicio a la Iglesia". Entre los 18 con derecho a voto, el único que no es obispo es Fernández Artime, que junto a Mons. José Cobo, arzobispo de Madrid, y el franciscano Mons. Francois Xabier Bustillo, obispo de Ajaccio, son los tres españoles de la lista.

Francisco está así, configurando el colegio Cardenalicio desde una visión de la Iglesia en la que quiere que haya una mayor representación de las periferias –"su procedencia expresa la universalidad de la Iglesia"–, dice el mismo Papa.

Un salesiano asturiano en un futuro Cónclave.

Nada de esto podía pensar Ángel Fernández Artime cuando visitó, el último fin de semana de junio, Luanco, su pueblo natal. En ese momento vino desde Italia por el fallecimiento de su madre, y presidió el funeral en la parroquia de la villa marinera asturiana. Allí había nacido hace 63 años, y de allí salió para ir al seminario salesiano. En 1978, con 18 años, hizo su primera profesión como salesiano en Mohernando (Guadalajara) y tras los estudios de Filosofía y Teología, fue ordenado sacerdote en 1987 en León. Tras sus estudios de Pedagogía, fue responsable de pastoral juvenil de la provincia salesiana de León, director del colegio salesiano de Ourense, vicario provincial y, de 2000 a 2006, Superior Provincial de los salesianos del noroeste de España.

Su experiencia como Provincial, hizo que en 2009 fuera nombrado Superior de los salesianos en Argentina. Allí en Buenos Aires, coincidió, conoció y colaboró con el entonces arzobispo de la diócesis, Jorge Mario Bergoglio, hoy papa Francisco. En 2014, al terminar su mandato como Provincial, fue elegido Rector Mayor de los salesianos, una de las más numerosas congregaciones masculinas de la Iglesia Católica. Cargo para el que fue reelegido en 2020, para un segundo sexenio 2020-2026. En estos años como Superior General de los salesianos ha tenido numerosas ocasiones en las que se ha podido hablar y encontrarse con el Papa.

Fernández Artime es un hombre de fe, sencillo, un salesiano convencido de la importancia de la educación de los jóvenes para transformar las sociedades. En estos dos últimos años, ha visitado en varias ocasiones las obras salesianas de España. En los encuentros con los educadores los ha animado a desarrollar su importante labor en bien de los jóvenes y, a éstos, les ha insistido en creer en sus sueños y esforzarse por conseguirlos. Es una persona de trato cercano, afable, que mira lo positivo que hay en cada situación. Como Rector Mayor salesiano, en estos nueve años, ha podido visitar más de 130 países, con lo que puede ofrecer, ahora como Cardenal, una visión amplia de la Iglesia y de la sociedad en los diferentes contextos políticos y culturales. Asturiano entusiasta, no pierde ocasión para recordar sus raíces. Su infancia en el pueblo de Luanco, la vida familiar como pescadores, le han servido en no pocas ocasiones para extraer lecciones para la vida.