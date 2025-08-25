Festival Internacional de Santander

Intérpretes: Khatia Buniatishvili (piano) y Orquesta Sinfónica de Melbourne.

Director: Jaime Martín.

Programa: Haunted Hills (M. Sutherland), Concierto para piano y orquesta nº 1 (P. I. Chaikovski) y Cuadros de una exposición (M. Músorgski).

Palacio de Festivales de Cantabria, domingo, 20:00 horas

La Orquesta Sinfónica de Melbourne abría la última semana del Festival Internacional de Santander (FIS) junto a la pianista georgiana Khatia Buniatishvili y bajo la dirección del maestro cántabro Jaime Martín, asiduo colaborador en las temporadas de la OSPA que, sin ir más lejos, pudimos ver sobre el pódium del Auditorio el pasado mes de febrero.

Para esta velada, la formación orquestal presentaba un programa interesante que se inició mediante el poema sinfónico “Haunted Hills”, pieza de la compositora Margaret Sutherland donde destacan el acertado uso de la textura, una orquestación inteligente y audaz (que se percibe, por ejemplo, en el uso del arpa y la celesta) y un dominio de la disonancia que otorga a esta obra un carácter inquietante, cinematográfico por momentos, ante la sucesión de distintas e inspiradas melodías.

Khatia Buniatishvili, a quien hemos podido escuchar en Oviedo en alguna ocasión, hizo acto de presencia para enfrentar una de las grandes partituras de la literatura pianística como es el “Concierto para piano y orquesta nº 1” de Chaikovski. Se trató de una versión personal, ágil, con unos fortísimos imponentes y elegancia para encarar los pasajes más delicados y las resoluciones armónicas, confiriendo así un atractivo muy especial a la interpretación. Si bien la georgiana no optó por una versión excesivamente lírica, sí afrontó el movimiento lento con calidez y dulzura, desplegando un sonido etéreo de gran belleza que daría paso al trepidante “allegro con fuoco” final, con una Khatia precisa y superlativa en sus intervenciones, ante una orquesta compacta -con alguna entrada resbaladiza en los metales en el movimiento inicial- que, a pesar de su número (con hasta siete contrabajos) se mecía como un solo músico bajo las indicaciones de Martín, destapando un universo sonoro muy sugerente en el viento madera.

Gran nivel de Khatia que culminaría en el “Adagio” del “Concierto en re menor” BWV 974 (cuya autoría se debate entre Johann Sebastian Bach y Alessandro Marcello), muy íntimo y -ahora sí- lírico; desbordante de expresividad.

La segunda parte estaba formada por “Cuadros de una exposición” (Músorgski en el arreglo de Ravel) y cerraba un círculo muy especial para Martín. El propio maestro cántabro explicó al público cómo, con 8 años, había escuchado esta obra en el FIS -del que también fue director y que ahora encabeza el asturiano y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, Cosme Marina- y había supuesto una revelación que lo llevaría a consagrarse a la música. Más de medio siglo después, a una semana de cumplir los 60 años, Jaime Martín regresó al Festival a interpretar esta pieza que permite mostrar todas las virtudes tímbricas de la formación oceánica. La cuerda lució sedosa y esmaltada, con unos graves profundos que aportaron el carácter telúrico encerrado en buena parte de la decena de números que conforman esta obra, mientras que los metales exhibieron un poderío incontestable (en algunos pasajes excesivo), aportando un halo trascendente a, por ejemplo, cada Promenade. Martín, con una gestualidad quizá no demasiado ortodoxa -como acostumbra- pero intuitiva y muy efectiva, llevó a buen puerto el concierto.

A modo de propina, regalaron al público (que abarrotaba el Palacio de Festivales) la “obertura” de “Ruslán y Liudmila” (Glinka) y cerraron con “Irish Tune from County Derry”, de P. Grainger.