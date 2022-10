Mayorga ve en el teatro, con su sencillez y simplicidad, "el arte del futuro"

“Cuando me comunicaron en mayo que iba a recibir este premio, me sentí abrumado y esa sensación de que el galardón me excede no ha dejado de crecer”. Así de orgulloso se mostró esta tarde el dramaturgo Juan Mayorga, en su comparecencia ante los medios. Mayorga será quien el próximo viernes recibirá el Premio "Princesa" de las Letras. Un reconocimiento a “mi trabajo y al valor de la escritura teatral”, recalcó, refiriéndose a Calderón, Lorca o Valle como grandes de un arte que, según apuntó Mayorga, “a veces ha estado arrinconado o poco considerado”.

El escritor teatral quiso centrarse en “la fiesta” que estos días se vive en Asturias y resalta el “interesante momento que vive el arte dramático en España”. Algo en lo que el talento de la juventud que decide iniciarse en el arte teatral tiene parte de culpa. “Me alegra descubrir que los jóvenes se interesan por la escritura teatral. Es una forma de comunicarse con el mundo. Al final, la gente del teatro somos una tribu y que alguien de 18 años elija el teatro como forma de vida es algo valiente, ya que el teatro es el arte del futuro”, destacó. Durante su intervención aprovechó también para subrayar el papel que Asturias ha jugado en su biografía, un lugar “bello y afable” en el que Mayorga se estrenó como director de su obra ‘La lengua en pedazos '. “Fue en 2012 en Avilés, cuando me estrené en Los canapés y desde entonces, Asturias no ha dejado de lanzarme abrazos y cariño. Por lo que siempre estaré en deuda con esta tierra”, añadió. Su apretada agenda durante estos días le llevará esta tarde a un encuentro con clubes de lectura de bibliotecas públicas del Principado de Asturias, Galicia, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, País Vasco y Extremadura y otro con estudiantes de Secundaria y Bachillerato mañana, en la nave taller de la fábrica de armas de La Vega. “Me parece que la edad de los adolescentes es una edad maravillosa. Es gente que está tocando la vida con la yema de los dedos y hay que saber bien cómo hablarles, sin incurrir en pastoreos”. Afirmó. Un matemático que pide teatro en la escuela Matemático de formación, además de filósofo, y profesor durante cinco años de esa asignatura - "una extraordinaria creación de la imaginación humana"-, Mayorga ha asegurado que esa ciencia le forjó también como dramaturgo entre otras razones porque los matemáticos son capaces "de encontrar expresiones muy simples para realidades muy complejas", algo similar a lo que se busca en el teatro. El mejor actor, ha señalado, es el que retrata a su personaje con un gesto; el mejor dramaturgo el que, al atribuirle una frase, "muestra su luz o su herida", y en esa coincidencia aprecia el vínculo con entre las matemáticas y el teatro, una disciplina que, a su juicio, debería situarse también "en el centro mismo del hecho educativo y no en sus márgenes" como actividad extraescolar. Mayorga, al igual que pidió para la danza la bailaora María Pagés, distinguida junto a Carmen Linares con el galardón de las Artes, ha reivindicado así la presencia de la dramaturgia en el sistema educativo dado que el teatro es también "una escuela de libertad, de responsabilidad y de conocimiento del otro". "Ojalá yo hubiese danzado en la escuela", ha señalado. El también miembro del Real Academia Española se ha mostrado satisfecho del programa -encuentros con lectores, con alumnos de Bachillerato o con estudiantes de Arte Dramático- que afrontará antes de recibir el galardón y que incluye una lectura de un texto inédito ante unos espectadores a los que mostrará sus dudas sobre el final de la obra aunque sin someterla a votación. "Serán encuentros interesantes, emocionantes y voy a cansarme. Me cuesta exponerme porque soy mucho más tímido de lo que acaso parezco", ha asegurado tras celebrar, no obstante, "que la gente viva el premio" con el en una semana tan intensa.