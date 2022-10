Adam Michnik: "La retórica de Putin es la misma de Hitler, mientras siga así el mundo no será un lugar seguro"

El periodista e historiador polaco Adam Michnik, Premio “Princesa de Asturias” de Comunicación y Humanidades, hizo esta mañana un retrato desolador del horizonte que se dibuja detrás de la guerra de Ucrania y de la estratégica geopolítica del presidente ruso, Vladimir Putin. “Putin ha declarado la guerra a la verdad y a la libertad”, declaró Michnik esta mañana en su rueda de prensa en Oviedo. “Es una agresión de la Rusia imperial de Putin contra un país soberano donde se han incumplido todas las normas, un conflicto en el que se juega el futuro de Europa, en el que Putin actúa con la retórica de Hitler, y mientras pueda hacerlo el mundo no será un lugar seguro”.

Esa fue parte de su extensa respuesta inicial a la primera pregunta sobre el conflicto bélico al este de Europa. En sucesivas intervenciones, Michnik pudo profundizar sobre algunas cuestiones de la guerra y de Rusia. Contó que tuvo ocasión de hablar con Putin “dos o tres veces” y que inicialmente estaba convencido de que sería “un continuador de las políticas de Yeltsin”, aunque luego cambió su diagnóstico, cuando vio “el brutal contexto de la guerra de Chechenia” y también “su política hacia los opositores”. “Murieron muchos periodistas importantes, encarcelaron a personas como Jodorkovski, copó con su gente la administración de justicia… Estaba claro que Putin había empezado una guerra contra la sociedad civil en Rusia. Primero empezó a destruir Rusia y luego Chechenia, Georgia y ahora Ucrania”. El futuro, para este periodista que no quiere ser adivino no es mucho mejor: “No sé si mañana a Putin, que está actuando como un psicópata irracional, se le va a ocurrir invadir Estonia, Lituania o quizá Polonia. Tiene otros guiones también, como destruir la Unión Europea, mediante corrupción y apoyo a fuerzas antieuropeas. Es un hombre con poder muy peligroso”, concluyó.

Michnik no fue más optimista con la situación de los medios en general. “Siempre hay tensiones entre el primero y el cuarto poder, el periodismo siempre está en peligro. Siempre hay un riesgo de liquidación de los medios”. Y después empezó a citar ejemplos: “En China y Rusia no hay medios independientes, mi colega Dmitri Muratov, premio Nobel, ya no tiene periódico, la televisión independiente tampoco existe en Rusia, allí el poder es absolutamente autoritario y la opinión pública está amordazada”. La situación en su país, Polonia, no es mucho mejor. Aunque el gobierno apoya a Ucrania y la mayoría es antiputin, reflexionó, hay una “putinización de Polonia en el modelo de Estado, con la liquidación de la administración de la justicia independiente, la lucha contra los medios independientes y poniendo a su gente en los negocios”.