Cae el otoño y florecen en Oviedo gaiteros y sanjurjers. Los jóvenes obreros de la Fundación, trajeados soldadores del protocolo, aprietan las tuercas de periodistas, invitados y merodeadores, velando por que se cumpla al milímetro el florido programa de las sacramentales de Santa Leonor, fiesta mayor de prau asfaltado, vallado y alfombrada de azul. Llegan los Premios en el tardíu, en la época del amagüestu, y suenan incansablemente las gaitas a las puertas del hotel de la Reconquista como alarma de inminente bombardeo de premiados que nos van cayendo de los aviones.

Hace unos días, "Carmina", la xata berrona de Siero, casi acaba en el trullo por mugir por encima de los decibelios permitidos. Por eso, tal y como están las urbes de gentrificadas, cabe esperar que algún nómada digital aterrizado en la heroica ciudad que dormía la siesta acuda al juez exigiendo los días chill que le deben. Pedirá a su señoría que silencie a toda esa la fauna local que tanto atruena con punteros y roncones. Hoy en día, hasta la flor de lo políticamente correcto corre peligro de ser cancelada. Pero, tranquilos, mientras llega la orden judicial de paralización, por aquí solo se escuchará en bucle la marcha de Xuanín de Mieres y, como radiación de fondo del universo galardonado, el frufrú textil de gente que viste fino y desfila. Luego, ya en noviembre, cuando todo sea memoria, nos quedarán unas brillantes galerías de fotos y bastantes acúfenos, enfermedad profesional del sanjurjer, que volverá a hibernar sin arrugarse hasta el próximo otoño.

1. Acto primero

Como es coherente con el guion y el estatus del galardonado, el dramaturgo Juan Mayorga, premio de las Letras, ha sido el primero en salir a escena en la representación de este año. Llegó al photocall bautismal del Reconquista con retraso porque, al parecer, el viento impedía a su avión llegar hasta Asturias. Mayorga, ya aterrizado en Oviedo, explicó ayer que en esta vida hay que andar siempre atento al azar "porque en cualquier momento puede pasar algo en cualquier esquina". Lo que viene a refrendar que construye sus artefactos a partir de frases escuchadas o experiencias ordeñadas de la realidad. Si anduvo al hilo con el episodio aéreo, es posible que a la vuelta alumbre una obra donde un millón menguante de personas permanecen aisladas en un territorio azotado, primero, por los huracanes de su historia económica y, después, por los vientos de su localismo. A ver si hay suerte, la escribe y, hombre, vamos a verla todos juntos y se opera una catarsis colectiva. Que es para lo que sirve la tragedia según sus inventores, los griegos.

2. La contradicción

El autor madrileño encarna la profunda contradicción que está escondida en el plantel de galardonados de este año. ¿Se puede distinguir a la vez a Mayorga y a los padres de la inteligencia artificial (Investigación Científica y Técnica)? Cierto que todos ellos usan las matemáticas –el dramaturgo es matemático y filósofo de formación– y probablemente todos la utilicen para obtener el mismo efecto: "Conseguir expresar de manera simple problemas complejos", según resumió ayer el escritor al explicar cómo la dramaturgia tiene mucho que ver con alumbrar un producto final sencillo, bello y comprensible después de innumerables operaciones. Es el álgebra misteriosa que sintetiza en un gesto, en una frase o en una simple palabra "el misterio o la herida de un personaje".

Pero hasta ahí las similitudes. Porque Mayorga se queda en el difuso terreno de lo humano, donde se alimenta de ese "pacto de fingidores" que es el teatro –entre uno que finge ser quien no es y otro que finge creérselo–. Una ubicación moral donde insiste en celebrar sobre un escenario esa experiencia puramente analógica que nos permite ponernos en el lugar del otro, ensayar "otra posibilidad de ser nosotros". Para Mayorga, una de las palabras más bellas del teatro es "compañía". Oh, vosotros, band of brothers, que diría Shakespeare.

La inteligencia artificial, en cambio, nunca podrá ponerse en nuestro lugar. No sabe realmente quiénes somos, no sabe de ficciones. Solo nos conoce como conjunto de parámetros, como solitarios productores de información. Nos desmonta dato a dato para luego reconstruirnos como sujetos más productivos al objeto de optimizar infinitamente la realidad. Necesitamos embridarla, encontrar el algoritmo de la empatía. Quizá los premiados en Investigación Científica y Técnica se lo traigan a Oviedo. Veremos.

3. Donde el dinero no vale

Total, que ni la máquina comprende a Lope ni Mayorga aspira a monetizar la vida. Como tampoco lo hacen la bailaora María Pagés y la cantaora Carmen Linares, premio de las Artes, que ayer comparecieron felices y flamencas ante los medios para contar que vienen a disfrutar del Premio, de su amistad a lo largo, del momento que pasa y no vuelve. Vienen a pasarlo bien de la mano del mismo azar (¿se llamará "duende" en términos flamencos?) que acude siempre en auxilio de Mayorga. Vienen a vivir el galardón "porque esto no hay dinero que lo pague", dijo Linares. Vivir donde nada se compra ni se vende. Y esa es justo la diferencia.