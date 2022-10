Hassabis: "La inteligencia artificial es tan revolucionaria como lo fue la electricidad"

Demis Hassabis está dotado con una inteligencia prodigiosa que a lo largo de sus 46 años ha hecho trabajar incesantemente. Campeón de ajedrez y de póquer, dominó la programación informática, luego quiso especializarse en neurociencia para comprender mejor cómo funciona el cerebro humano y replicarlo, creador de videojuegos y de sistemas inspirados en las redes neuronales que hacen saltar los pronósticos de la competición y, finalmente, empresario, cofundador de DeepMind, una empresa que ha hecho de la inteligencia artificial su negocio. Hassabis fue ayer, en Oviedo y durante unas horas, la avanzadilla de los "Princesa de Asturias" de Investigación Científica y Técnica de esta edición, el primero en llegar. Ya de noche se le unió Yann LeCun. El resto del equipo, Yoshua Bengio y Geoffrey Hinton, estará ausente por motivos de salud.

Demis Hassabis dio la única rueda de prensa programada por la Fundación Princesa de Asturias en la tarde de ayer. Empezó con respuestas muy formales y fue dejándose llevar hacia cuestiones más controvertidas. "He trabajado en inteligencia artificial toda la vida. Tiene un gran potencial y si se le da el uso adecuado nos puede a ayudar a superar muchos retos", prometió. Se puede aplicar, indicó, tanto en la curación de enfermedades como en la resolución del cambio climático. "Es tan revolucionaria como la electricidad lo fue en su tiempo", aseguró.

El investigador británico desarrolló en su discurso, aplicándolo a la inteligencia artificial, aquello de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. "Tiene un gran potencial para ayudar a la humanidad", insistió, pero es "muy importante que la sociedad decida la utilidad que le da a esos sistemas, que pueden tener un buen o un mal uso".

Demis Hassabis defiende la reglamentación de estas tecnologías y sobre todo consensos internacionales "que actualmente escasean", para evitar que la inteligencia artificial se nos vaya de las manos.

DeepMind, su empresa, "no trabaja en aplicaciones militares, porque no consideramos que sea un buen uso", pero otros pueden hacerlo, por eso, insistió, es tan "necesario desarrollar una reglamentación", dado que esa no es una cuestión "tecnológica, sino geopolítica". "La tecnología es neutra, que sea buena o mala depende de para qué la utilicemos", sentenció.

"Hay que ser cuidadosos", advirtió, y para ello es partidario de aplicar el método inverso al que predican los tecnólogos de Silicon Valley. Si el lema de aquellos es "muévete rápido y rómpelo todo", Hassabis piensa exactamente "lo contrario" y aboga por recuperar el "método científico", el de prueba, error y corrección. De no seguir esa secuencia, teme que "sea demasiado tarde cuando nos encontremos con consecuencias indeseadas". Eso es lo que ha ocurrido, concretó, con las redes sociales: "Tenían muy buena intención, conectar el mundo, pero hemos visto cómo han tenido repercusiones negativas, en la política y en la difusión de noticias falsas".

Hassabis llevaba ya unas horas en la ciudad antes de presentarse a los medios de comunicación ante el hotel de La Reconquista, y al parecer varios días por España en visita privada. A la capital asturiana llegó por su cuenta, en vehículo propio y tuvo tiempo de descansar un rato en el céntrico hotel ovetense antes de cumplir el protocolo acostumbrado, a eso de las cinco de la tarde, primero el posado y una hora después trámite de la rueda de prensa. En ella, respondiendo a las preguntas de los periodistas, Demis Hassabis no solo habló de las aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial, también dio una breve clase magistral sobre creatividad.

La creatividad

En cuestión de unos minutos, explicó que existen "tres niveles de creatividad. El primero es la interpelación: a una máquina le enseñamos un millón de imágenes de perros y gatos, luego le pedimos que saque la imagen de un gato y hacemos una promediación. El segundo es la extrapolación (el que aplicó en su programa "Alpha Go", con el que derrotó al "Go" coreano)". En este caso, indicó Hassabis, el sistema jugó contra sí mismo millones de veces y llegó a crear una estrategia nueva, una nueva idea. La tercera forma de la creatividad aún se nos escapa. Es la invención. Ya no se trata de ganar al ajedrez, puso como ejemplo, sino de crear un juego o un sistema tan ingenioso como él. "Hoy por hoy no sabemos si la inteligencia artificial podrá alcanzar ese nivel, no sabemos si podrá crear obras de arte", admitió, aunque él cree que en el futuro será así. De hecho, apostilló, ya hay sistemas que combinan textos e imágenes y obtienen algo muy parecido.

Actualmente es imposible "replicar el cerebro humano" y los ordenadores no pueden "hacer lo que hicieron Picasso o Van Gogh, no pueden inventarse un estilo artístico original", pero Hassabis no desiste: "En la medida que avancemos en la inteligencia artifical, veremos qué es lo que falta o qué es lo que hace a los seres humanos exclusivos: la imaginación, la capacidad de soñar...".

Demis Hassabis habló de su familia, gente creativa, músicos, y cómo él fue "el raro de la familia", porque de bien pequeño mostró su interés por las matemáticas y las ciencias, aunque ayer aseguró ser también "un apasionado de las humanidades" y un gran lector. A sus hijos les deja utilizar pantallas y tecnología. "No hay nada malo en ello, sería injusto no dejarles hacerlo", opinó. "Los juegos pueden ser muy buena manera de entrar en el mundo de los ordenadores. Es divertí y ayuda a eliminar barreras". añadió.