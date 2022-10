Las orejas del lobo

Una dama de corazón indie sostenía ayer que Adam Michnik había sido muy guapo de joven. Un guapo indómito como de grupo punk; en plan uno de "Sex Pistols" o de "The Clash". Lo decía en un aparte en el encuentro entre el "Princesa" de Comunicación y Humanidades y alumnos de Secundaria en el instituto de Roces, en Gijón. Pese al elogio retrospectivo era evidente que el tiempo le falta al respeto a todo dios y que al guapo Michnik se le ha posado encima un cierto aire de Riopedre, aquel consejero-filósofo nuestro que luego tal.

A cambio, esa afición por el Marlboro que tiene Michnik, la cabeza gacha en la calada, los bolsillos cargados de la chaquetona de ante marrón, el rabo del cinturón sobrante medio metro y la mirada de dos puntinos azules sobre las gafas, todo ello, le confiere una cierta belleza moral. Es el atractivo de quien, en su torpe aliño indumentario, sigue sabiendo dónde está el norte en estos tiempos de desnorte global.

1. Los avisos

A quien le pregunte, y ayer le preguntaron, Michnik dice que justo ahora es el momento de luchar por la democracia. Avisa de que ahí afuera anda Putin, ese "gánster psicópata", y alerta contra el acoso cotidiano de la mentira rampante y los populismos. De uno y otro extremo, Le Pen pero también Mélenchon. Y cree que todos juntos son una mierda gorda e inminente que se puede llevar por delante a la Unión Europea, "lo mejor que se ha inventado en nuestro continente en los últimos 300 años". Poca broma. Michnik es un tipo que vive de verle la orejas al lobo, pero aún así proclama: "Siempre que me hago la pregunta del futuro, pienso: venceremos".

2. Verdades vitamínicas

El viento de les castañes que nos acalora en estos dulces días de gaiteros y sanjurjers invita a dejarse untar por la melancolía. Pero escuchar a Michnik causa un notable efecto vigorizante, especialmente para los que compartimos con él su oficio: el periodismo. Será porque ya no sobran creyentes laicos en la moderación y el consenso. O porque vuelve a dar brillo a verdades fundamentales que tantas veces se enlodan en la práctica cotidiana. Ahí van algunas.

Primera. Las mentiras más peligrosas no son las que excreta una dictadura, son las que corren por las tripas de una democracia. Segunda. Todos los días escuchamos mentiras. Tercera. La mentira es el veneno de la vida pública. Cuarta. Vale más estar del lado de la verdad y perder, que estar del lado de la mentira y ganar. Quinta. El periodismo ha de defender la libertad y la verdad, y los periodistas tienen el derecho a escribir la verdad porque si no lo hacen ese espacio será usurpado por el poder. Sexta. El periodismo se acaba cuando empezamos a concebir la prensa como una mercancía.

Los periodistas –resume Michink todo lo dicho en una metáfora– deben ser los gansos que salvaron a Roma del saqueo de los galos (390 o 387 a. C.). Con sus graznidos, los gansos del templo de Juno alertaron a los últimos defensores de Roma de que los saqueadores se aproximaban al Capitolio para dar la estocada final. Así pudieron repeler el ataque. "Ese es nuestro papel, dar aviso a la sociedad de que tenemos que defendernos". Hacer el ganso.

3. Ups, una mujer

Todas estas cosas las dijo Michnik a preguntas de los estudiantes. A todo respondió sentencioso, traductora mediante, con lentas y pocas palabras, pero en su sitio todas. Sólo atascó cuando una alumna quiso saber si el movimiento de las mujeres de Irán es ideología de género, como argumentan los partidos de extrema derecha, o una lucha por los derechos humanos. Reconoció que le daban un "cierto miedo" esas preguntas. Aclaró que no sabía muy bien qué es la ideología de género, pero puntualizó que, al contrario que los obispos polacos, para él "no es sinónimo del demonio". Al punto, aclaró que "por si acaso, yo estoy del lado de las mujeres". Una salida extraña para un hombre que estuvo encarcelado por el régimen comunista, un polaco que no teme que Putin le mande una botella de Polonio como regalo de Navidad, pero al que sí parece importarle que una palabra de más, o de menos, le lleve a la cárcel de la cancelación o el machismo vergonzante.

4. Ups, la bomba

Por la tarde, llegó Demis Hassabis. Primero, genio infantil del ajedrez. Luego, genio de la inteligencia artificial (IA) y ahora aterrizado en Oviedo porque es uno de los "Princesa" de Investigación Científica y Técnica. En su encuentro con los periodistas vendió lo mucho bueno que pueden hacer estos algoritmos suyos tan inhumanos, pues aprenden de los errores y nunca tropiezan dos veces con la misma piedra. Hassabis fue dejando caer que esta tecnología que ha contribuido a echar al mundo es un gran poder que, como todo el mundo sabe –y como el Tío Ben le dijo a Spiderman–, conlleva una gran responsabilidad. Dijo que al manipular la IA hay que hacer justo lo contrario que un día predicó Mark Zuckerberg y coreó Silicon Valley: "muévete rápido y rompe las cosas". Piano, Mark. Hay que hacer aprendizaje profundo, dijo, de lo que está pasando en las redes sociales: vulneración de las políticas de las compañías, manipulación inducida de elecciones o siembra masiva de noticias falsas. No dijo que todo ese cristo va motorizado por la IA.

Como el invitado tiene una risita de becario, parece listo y buen tipo, y estamos de Premios, no es plan de tomárselo todo a la tremenda, pero casi pareció que la radiación que está causando la nueva energía digital que él potenció no tenga mucho que ver con su trabajo. Pareció que estábamos tomando un café con Einstein y, de repente, se escuchase un estruendo.

–¿Qué ha sido ese portazo?

–Hiroshima, maestro.

–¡Cielos! ¿Y cómo habrá sido posible? Scheiße!