Michnik y el periodismo contra "sus enemigos de siempre": "Hay que ser contestatarios"

Esta guerra tampoco va a ser fácil. Los enemigos del "periodismo honrado" son los de siempre, pero tienen más armas tecnológicas que nunca. La batalla se sigue librando "contra la mentira, la corrupción, la manipulación", pero ahora el embuste viene tan bien envuelto que "habrá quien no se deje convencer de ninguna manera", así que "tenemos que ser un poco como Sísifo". Cuesta imaginarle así, pero el periodista e historiador polaco Adam Michnik se ha visto de pronto en la tesitura de personaje mitológico, "empujando su gran piedra hacia arriba. A veces se cae y nos aplasta, pero tenemos que volver a hacerlo. Nuestra piedra de Sísifo es la defensa de la verdad y la democracia, que incluso cuando pierde debe ser defendida".

En la Junta General del Principado, primero ante los diputados de verdad –de todos los grupos salvo de Vox y Podemos– y luego ante los estudiantes de Periodismo que les sustituyeron en el hemiciclo, el premio "Princesa de Asturias" de Comunicación y Humanidades hizo una encendida apología del valor del periodismo de siempre, en realidad del periodismo "contestatario" como arma imprescindible contra el asedio de las facilidades para la difusión de la mentira, contra el populismo, los extremismos y todo lo mucho que hoy, "por supuesto", pone en riesgo real la democracia.

La camisa de cuadros bajo una amplia chaqueta marrón, la permanente bandera ucraniana hecha lazo en la solapa, el hablar pausado y reflexivo, Michnik aclaró muy pronto que "mi biografía no me permite ser pesimista", pero para entonces ya había hablado de Donald Trump, de la "ira triunfante" del Brexit y del "posfascismo" tomando posesión en Italia. Esas advertencias le reafirman en que sigue vigente el combate, el de siempre, el de la defensa de la "verdad, la libertad y la democracia", y alientan su conciencia de que la munición para afrontarlo no ha cambiado. Ahora los "medios funcionan de otra forma", sí, pero "los valores, el núcleo de los medios democráticos, no ha variado". "Si antiguamente el problema era la censura, hoy es la ‘cacofonía’ y las falsas noticias que nos inundan constantemente". El ruido del siglo XXI lo hacen "el veneno de las fake news" y los "trols de internet", pero otra vez, ahora también, contra eso "nuestro trabajo sólo tiene sentido si defendemos la democracia", la palabra va a repetirse una y otra vez, sin caer en la tentación de aceptar que la sociedad contemporánea ha limitado el valor del periodismo.

"Nuestro papel es fundamental", replicó a la pregunta provocadora del periodista asturiano de TVE Carlos Franganillo, conductor de su encuentro con los estudiantes. Con frecuencia los populismos y extremismos "atraen a personas que están mal informadas", responde, y eso es lo que reclama a los medios a escena, o a Sísifo empujando la piedra cuesta arriba una y otra vez. Hay obstáculos, hay enemigos, pero "¿ha sido diferente alguna vez?" Hay que insistir. Perseverar. Levantarse, volver a empezar. "Un periodista no se puede rendir". Porque en realidad "el periodismo honrado siempre ha tenido los mismos adversarios que tiene ahora, el comercialismo y la corrupción, la mentira y la manipulación..." Y es cierto también que "actualmente la mentira tiene más herramientas a su servicio, pero nosotros también".

Según la versión del premiado, el populismo expansivo "simplemente quiere borrarnos y hacer que sigamos existiendo, pero no tengamos relevancia", y el plan de ataque, "no hay otra manera", "es dar relevancia a lo que hacemos". Cuando haya que elegir y la otra opción sea el conformismo, "tenemos que ser contestatarios". A los diputados de la Junta les había dejado dicho, con la misma metáfora que el martes, que más que el cuarto poder su idea del periodismo le lleva a la antigua Roma y a los graznidos de los gansos sagrados que despertaron a los romanos refugiados en el Capitolio y les permitieron repeler el ataque nocturno y sigiloso de los invasores galos. En el siglo XXI, Michnik prefiere decir que los medios "somos, o debemos ser, como los gansos del Capitolio. Los que levantan las alarmas. Cuando vemos un peligro, debemos hacer ruido para advertir a la sociedad, aunque eso no siempre guste a los políticos…".

El premio "Princesa" habla a un hemiciclo rejuvenecido con jóvenes aspirantes a periodistas mientras un traductor susurra la sesión al oído de su hijo Stanislaw. También le acompañan su pareja, Agnieszka Marczyk, y Dominika Wielowieyska, periodista del diario que Michnik fundó y dirige en Polonia, "Gazeta Wyborcza". Cuando el discurso viró de la visión y misión del periodismo inevitablemente a Rusia, a Putin y a Ucrania, Michnik acabó gritando en español "¡No pasarán!", en referencia a todos los que "quieren romper la UE". Da por hecho que es esta la estrategia de Vladimir Putin en su "ataque criminal a Ucrania" y se reafirma en que "no se puede ceder ante Putin".

En Rusia con Putin

Puede extenderse en la semblanza del presidente ruso evocando sus contactos con él, y acordarse de una entrevista en Moscú o de un encuentro de tres días a orillas del lago Ladoga con un grupo de periodistas agasajados con vodka, caviar y "toda clase de delicatessen". Admite una "buena impresión" a primera vista y después un empeoramiento hasta la náusea. Cuando "le pregunté por –el oligarca– Mijail Jodorkovski, que estaba en la cárcel, se puso rojo, luego morado y dijo que tenía las manos manchadas de sangre. Yo le repliqué que no había sido encarcelado por eso y dijo que eso no importaba. Ya vi que era un tipo peligroso…"

¿Otro vendrá que bueno me hará? La pregunta es si el problema es realmente Putin o Rusia. La respuesta, que "cualquier persona que suceda a Putin va a ser mejor que él. Como cualquiera que sucediera a Stalin". Michnik no habría bloqueado las emisiones de los medios de comunicación de la propaganda rusa y aduce que "un precio que hay que pagar por la democracia es el derecho de nuestros enemigos a mentir. Eliminar las voces del enemigo es siempre una opción arriesgada". Sí pide acogida en la UE para los rusos que huyen del ejército y reacciona con vehemencia contra "la furia antirusa": "Es una tontería. No se puede confundir la Rusia de Putin con la de Pushkin".

Con su experiencia de polaco represaliado en la lucha por la libertad se había autorretratado ante los diputados como un ferviente seguidor del "ejemplo español" de reconquista de la democracia "por el camino del diálogo y el consenso" y "la renuncia a la violencia y la venganza". "Yo me considero un alumno de la democracia española".