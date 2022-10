Michnik sienta cátedra en la facultad

“El espíritu del censor ha sido sustituido por el de la multinacional”. Así de rotundo se mostró el galardonado con el premio “Princesa de Asturias” de comunicación y humanidades en su charla en la facultad de Humanidades con estudiantes de esta disciplina. Durante su intervención expuso su visión acerca de los temas planteados por tres alumnos, que no dudaron en lanzar al periodista sus cuestiones acerca de la actualidad de la prensa y de Europa. “La unión europea representa algo que a Putin le da miedo”, explicó, una postura firme que defendió ante un público que escuchaba sus palabras atentamente, algunos sentados incluso en las escaleras.

Sobre el papel que juegan los medios de comunicación en el marco europeo, Michnik afirmó que “son garantes de las libertades y la democracia. No hay que olvidar su valor”. Algo en lo que pueden interferir los intereses políticos o las presiones externas. “Creo que las tentaciones que puede tener los periodistas las sufren todas las profesiones. Hay corrupción en el mundo de los medios por supuesto y deberíamos defendemos ante ese fenómeno pero no siempre somos eficaces en esta lucha. En todas partes hay corrupción, en política, teatro, negocios, cine porque somos personas no ángeles”, explicó el periodista.

Durante la charla, Michnik, que fue invitado a firmar en el libro de la facultad, también debatió acerca del papel que juega el lector en el mundo de la prensa. “A veces, nosotros mismos nos preguntamos cómo convencer a los lectores de que la razón la tienen los defensores de la democracia pero no hay una receta para ello. Nuestra tarea consiste en defender libertad y verdad, tenemos que defender los medios libres tanto ante gobiernos autoritarios como de las corporaciones que quieren presionar a la prensa a servir a determinados intereses”, manifestó.